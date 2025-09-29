收SMS驚見HOY TV代訂Netflix收$2180　HOY：非本台發出　切勿回覆

不少網民於社交平台發文，指發現一種新的詐騙手法，騙徒假借不同與電視影音業務相關的公司名義，發出SMS短訊，向收訊者稱：「您已成功續訂『Netflix』家庭版會員服務，月費HK$2179.00，非您人操作，請您聯繫客服取消」，並附有一個3字頭的本地電話號碼。被盜用身份的機構或公司包括HOY TV、ViuTV、HK charge、myTV、IPTV等等，全部的帳號均未見「#」號為首的認證。



有線寬頻HOY TV今日（29日）在社交平台發出聲明，指有人偽冒該台發出客戶短訊，並強調訊息並非由該台發出，公眾人士切勿回覆上述訊息。如公眾人士曾經回覆上述訊息，請立即通知或尋求香港警方協助。



HOY TV又指，集團已參與短訊發送人登記制，現時所有官方帳號(#i-CABLE, #iMobile, #HKCableTV) 均設有「#」號為首的認證，以便公眾人士辨別資訊來源，避免誤信偽冒或詐騙訊息。此外，該台的所有社交媒體帳戶，包括：WhatsApp/ Facebook/ Instagram/ Threads均已獲「藍剔」認證。

如果公眾人士對任何有關該台發出的訊息有懷疑，可直接聯絡集團的客戶服務熱線1832 832查詢。