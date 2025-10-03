藍田街坊憂3歲女遭疏忽照顧　衫傳異味餓住返學　社署派社工跟進

藍田啟田邨近日有街坊擔心一名兒童被父母疏忽照顧，網上發文盼獲得關注。該文中指，留意到一名年僅3歲的女童，疑被父母疏忽照顧，上學經常遲到缺席，身穿的校服傳出異味，甚至餓住肚眼泛淚光，只懂回答：「媽媽打，媽媽打。」該街坊指曾報警及向社工求助，但因女童身上無明顯傷痕，社工暫時未能跟進，令該街坊心痛又無奈，遂決定在網上發文公開事件。帖文引起網民關注，紛紛建議發文者向政府部門投訴。



幼稚園所屬的救世軍回覆指，若發現需介入的個案，會嚴格按照既定程序，通報及轉介至政府相關部門。社署則表示，已安排社工跟進個案及接觸有關家庭，並會為有關兒童制訂合適的福利計劃。



在社交平台發文的街坊表示，3歲女童在藍田啟田邨居住。（鄧海興攝）

據街坊在Threads 發文指，該名3歲女童與父母同住於藍田啟田邨一個公屋單位，家中有一隻貓。街坊續指，女童就讀區內一間幼稚園K1班，而女童家庭背景複雜，懷疑父母未能妥善照顧女童，以致女童經常遲到或缺席。

發文者上載了一張女童的圖片。

街坊又形容，女童身穿的校服也傳出異味，經常「餓住肚」，附近保安都認識女童。街坊指她「眼泛淚光，眼淚唔敢流出」，即使詢問女童，女童亦只懂回答：「媽媽打，媽媽打。」無法說出完整句子，令人擔心她發展緩慢。街坊曾就此質問女童的母親，但對方僅稱是「細路係講笑」。

街坊在文中表示，曾就事件報警及聯絡社工，但社工回覆指家訪沒有問題，女童無明顯傷痕，因證據不足，難以幫忙。近日街坊得知女童喉嚨痛了一星期，買了麵包予女童食，但她「食唔落，含住淚光」，街坊指不知如何處理，遂在社交平台公開事件，向網民求助。

帖文引起大批網民關注，亦紛紛建議發文者再次報警及聯絡當區的社福機構求助，以及寫信向政府部門投訴，亦有網民指已就事件去信相關部門。

《香港01》到懷疑女童就讀的救世軍平田幼稚園了解，校長指不便回應，著記者向校方傳訊部門查詢。救世軍回覆查詢稱，一向以學生為本，重視學童福祉，關注每位學生的身心健康與成長。若發現有需要介入的個案，會為家庭及學童提供適切支援，並嚴格按照既定程序，通報及轉介至政府相關部門。

社會福利署（社署）表示，已安排社工跟進個案及接觸有關家庭，並會為有關兒童制訂合適的福利計劃。

家長有責任確保兒童得到適當的照顧和保護，如因工作或其他原因未能照顧年幼子女，必須事先作適切安排。社署資助非政府機構提供不同類型的幼兒照顧服務，如家長在照顧兒童上遇到困難，可聯絡當區的綜合家庭服務中心／綜合服務中心，或致電社署24小時熱線2343 2255尋求協助。