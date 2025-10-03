有片｜屯門良景邨兩少年30秒連環拳腳　狂錘頭部　14歲女蜷縮捱打

網上流傳一段拍攝於懷疑是屋邨大廈後樓梯的影片，拍攝到兩名少年向一名女子施襲的過程。片段開始時已見兩少年將女子迫在牆角，連環拳毆其頭部及起膝撞腹，又猛力將其頭部推向牆身，女子無力反抗，雙手護頭，後來更被扯跌在地上。女子尖叫連連，抱頭蜷縮倒地不起，但兩少年未有停手，繼續拳打腳踢，又曾以粗言穢語辱罵。片末兩少年拳腳速度有所減慢，但仍未停下。



據了解，案發於去年6月2日，被打女子當時年僅14歲，在屯門良景邨一大廈後樓梯被打。屯門警區反三合會行動組接手調查後，在同月2日和3日已迅速拘捕5名涉案少年男女（14至16歲），當中2男2女被控一項「襲擊致造成實際身體傷害」罪，分別於去年6月5日和8月14日在屯門裁判法院提堂；餘下一名15歲被捕女童已獲無條件釋放。遇襲女童頭部受傷，清醒被送往屯門醫院治理。



捱打的女子披頭散髮，未能看清楚臉容，難以辨別其年紀；而施襲的兩名少年均戴有黑色口罩，一人穿衛衣，另一人則穿短袖T恤。（網上影片）

片段開始時，兩少年已毫不留情地連環拳腳狂毆女子，現場不斷傳出拳腳擊落在頭部及身體時的「呯嘭」響聲，女子在牆角雙手護頭。後來其中一人以粗口喝罵：「擋乜X嘢呀」，將女子扯跌在地上。女子連聲尖叫，倒地後蜷縮在樓梯角落位，兩少年未肯罷休，繼續施襲，多次將女子的頭部壓向梯級，繼而不斷腳踢及在踩女子，罵道：「鬧X我條女？」、「以後畀我見到你！⋯⋯X你老X家謙！」。

整段影片中，兩少年不曾停手，拳腳速度相當快猶如「快鏡」，估計至少出拳腳數十下，女子亦無力反抗，如「人肉沙包」一面倒捱打。