屯門良景邨童黨｜14歲女疑戲謔他人妓女遭報復　警拘5少年男女

網上流傳一段拍攝於屯門良景邨一大廈後樓梯的影片，拍攝到兩名少年向一名14歲少女施襲的過程。據知，案發於去年6月，警方在同日及翌日已迅速拘捕5名涉案少年男女，分別2男3女，年齡介乎14至16歲，當中包括一對14歲的情侶，男友為片中施襲的其中一人。



據了解，案發時14歲的少女，與被捕5人互相認識，全部人均為中學生。她在事發前曾因為開玩笑稱14歲少女為妓女，對方心生不滿，向男朋友傾訴，男友聞悉後決定為女友出氣，夥同16歲男友人，在去年6月2日凌晨時份，於屯門良景邨良英樓的後樓梯襲擊女事主，其間有同黨在場拍攝影片。

影片隨即流傳至女事主的母親手中，她看過後認出捱打少女為女兒，且女兒一夜未歸，因擔心其安危遂報警處理。警方其後尋獲女事主，將她送往屯門醫院治理，並於同日及翌日先後迅速拘捕5名少年男女，包括事件中的施襲者、拍攝者及參與者，涉嫌襲擊致造成身體傷害。警方指，其中4男女已被落案起訴，案件在去年應訊，其餘1女童已獲無條件釋放。

捱打的女子披頭散髮，未能看清楚臉容，難以辨別其年紀；而施襲的兩名少年均戴有黑色口罩，一人穿衛衣，另一人則穿短袖T恤。（網上影片）

+ 3

片長約35秒，捱打的女子披頭散髮，未能看清楚臉容，難以辨別其年紀；而施襲的兩名少年均戴有黑色口罩，一人穿衛衣，另一人則穿短袖T恤。

片段開始時，兩少年已毫不留情地連環拳腳狂毆女子，並起膝撞腹，又猛力將其頭部推向牆身，現場不斷傳出拳腳擊落在頭部及身體時的「呯嘭」響聲，女子在牆角雙手護頭。後來其中一人以粗口喝罵：「擋乜X嘢呀」，將女子扯跌在地上。女子連聲尖叫，倒地後蜷縮在樓梯角落位，兩少年未肯罷休，繼續施襲，多次將女子的頭部壓向梯級，繼而不斷腳踢及在踩女子，以粗言穢語辱罵道：「鬧X我條女？」、「以後畀我見到你！⋯⋯X你老X家謙！」。

整段影片中，兩少年不曾停手，拳腳速度相當快猶如「快鏡」，估計至少出拳腳數十下，女子亦無力反抗，如「人肉沙包」一面倒捱打。

影片今日（2025年10月3日）於社交平台瘋傳，但沒有交代影片來源、拍攝時間及地點。《香港01》就影片內容向警方了解，警方傍晚回覆查詢表示，事發於去年6月2日凌晨約1時，接獲一名當時14歲女童的母親報案，指該名女童同日懷疑在屯門良景邨良英樓一梯間與多名男女因瑣事爭執，期間被該批男女以手襲擊。該名女童頭部受傷，清醒被送往屯門醫院治理。

屯門警區反三合會行動組人員接手調查，經情報分析及深入調查後，人員於同日及翌日（2至3日）在各區以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」（AOABH）拘捕2男3女，他們當時的年齡介乎14至16歲。當中2名男童及2名女童已被控一項「襲擊致造成實際身體傷害」罪，案件已於去年6月5日及8月14日在屯門裁判法院提堂。經調查及諮詢法律意見後，其中一名15歲被捕女童已獲無條件釋放。