戚繼光艦、沂蒙山艦離港　美籍韓裔工程師涉禁飛區內放無人機被捕

中國人民解放軍海軍戚繼光艦、沂蒙山艦，10月1日及2日來港開放參觀後，今早（3日）10時許經維港往鯉魚門駛離香港，繼續遠海實習任務。兩艘軍艦離港期間，一名美國籍男子涉嫌在尖沙咀香港文化中心外的禁飛區放飛無人機被捕。



10月3日早上，戚繼光艦（舷號83）及沂蒙山艦（舷號988）先後駛經維港離開，期間響號向市民道別。尖沙咀星光大道有市民及遊客歡呼送別兩艘軍艦。（廖雁雄攝）

事發在早上約10時26分，途人發現涉案男子正在放飛無人機，於是報警。警員到場尋獲該名男子，以涉嫌違反小型無人機令將他拘捕，案件交由油尖警區刑事調查隊第十隊跟進。據了解，被捕52歲男子為韓裔美國人，報稱任職工程師，持護照來港。行動中，警方亦檢獲一部小型無人機。

翻查資料，前日（1日）國慶當晚，警方亦在中區愛丁堡廣場拘捕一名持雙程證20歲內地男子，涉嫌「未有在指明時間內操作無人機」及「無人機的飛行高度高於指明的飛行高度」。該宗案件交由中區警區刑事調查隊第二隊跟進。行動中，人員檢獲一部小型無人機。

警方強調絕不容忍任何危害公共安全和航空安全的行為，定必嚴正執法，採取果斷措施打擊涉及違反《小型無人機令》的行為，市民切勿以身試法。

戚繼光艦和沂蒙山艦於今早約10時半，在解放軍駐港部隊宿遷艦引航下，戚繼光艦及沂蒙山艦先後駛經維港離開，其間響號向市民道別。尖沙咀星光大道今早人頭湧湧，大部份為內地遊客。當兩艦駛經，他們冒着炎熱天氣走近岸邊舉機拍攝，亦有人歡呼送別兩艘軍艦。

「戚繼光艦」（舷號83），艦長163米，艦寬22米，滿載排水量近萬噸，是目前人民海軍噸位最大、現代化水平最高的訓練艦，具備大型雷達及天線接收訊號，還有多個救生筏及救生艇。

沂蒙山艦（舷號988）2016年2月入列服役，是中國自行研製的071A新型兩棲船塢登陸艦，屬071型船塢登陸艦，總長210米，寬28米，正常排水量19,000餘噸，具有噸位大、裝設載能力強、續航里程遠等突出特點。

