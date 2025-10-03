無業男假轉數快截圖呃走玩具店遊戲機　警拉人揭共涉9案呃$2.4萬

將軍澳警區於9月28日接獲報案，指有騙徒在將軍澳區的一家玩具店購買遊戲機，並向店主展示偽造的電子銀行支付平台成功過數截圖，令店主誤以為已收到銀行轉帳。騙徒隨後取走貨物離去，店主檢查銀行戶口後發現並未收到相關轉賬，才發現被騙。



將軍澳警區科技及財富罪案隊接手調查，發現該男子涉及8月至9月在中區、旺角、沙田、深水埗及荃灣區發生的另外8宗同類型騙案。案件中，騙徒以上述手法騙取受害者的貨物及換取服務，包括的士車資及按摩服務，合共騙取約2.4萬元。



將軍澳警區科技及財富罪案隊及特遣隊情報分析，警方於昨日（2日）在旺角區拘捕一名28歲姓戴無業男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，他現正被扣留調查。

將軍澳警區科技及財富罪案隊及特遣隊經調查後，拘捕涉案28歲無業男子。（資料圖片）

警方呼籲市民利用電子方式交易時，應仔細確認銀行戶口是否收到相關款項。如有懷疑，可致電警方「防騙易熱線」18222；若情況緊急，應立即報警求助。

警方重申「以欺騙手段取得財產罪」屬嚴重罪行，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年，市民切勿以身試法。