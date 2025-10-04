海關葵涌搗毒廚房拘兩男　檢$210萬可卡因　外籍漢稱收數百元犯案

海關昨日（3日）在葵涌執行反毒品行動期間，截查兩名可疑的男子，在其中一人手攜紙袋，及另一人身上，分別檢獲70克和3克懷疑霹靂可卡因。關員拘捕兩人後，押解他們到附近一個住宅單位搜查，再檢獲2.5公斤懷疑可卡因和220克懷疑霹靂可卡因，及一批懷疑製毒工具。檢獲的毒品市值共約210萬元。海關相信行動已搗破一個製毒工場。



兩名被捕人分別為55歲外籍男子及23歲本地男子，兩人均報稱無業。據了解，兩人為朋友；外籍男持旅遊簽證抵港，報稱收取約數百元報酬犯案。 他們已分別被控以一項販運危險藥物罪名及一項管有危險藥物罪名，及共同被控以一項販運危險藥物罪名，明日（5日）在西九龍裁判法院提堂。



海關檢獲2.5公斤可卡因及293克霹靂可卡因，市值210萬元。（陳浩然攝）

海關毒品調查科毒品調查第一組調查主任陳達川表示，販毒集團選擇人流較多的地區，利用住宅單位以作製毒工場，企圖掩人耳目，嘗試增加海關調查難度。 海關相信，行動已搗破一個以私人住宅單位作掩飾的製毒工場，並堵截了該批毒品流入市面。

海關提醒市民，出租住宅單位必須要小心提防，避免單位被不法分子利用，進行不法行為。

海關毒品調查科毒品調查第一組調查主任陳達川交代案件。（陳浩然攝）

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物是嚴重罪行，一經定罪，可被判罰款500萬元，以及被判終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002），舉報懷疑販毒活動。