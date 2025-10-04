屯門無業漢用尼龍袋及工程車販毒被捕　警搗毒品倉檢$2000萬冰毒

警方昨日（3日）在屯門展開反毒品行動，以「販運危險藥物」罪拘捕一名54歲何姓本地男子，檢獲約60公斤懷疑冰毒，市值約2000萬港元。據了解，被捕男子涉嫌用尼龍袋及工程車掩飾販毒，他曾從事工程業，惟現時無業，故用其名下的工程車作掩飾，並收取數萬元報酬運毒及管倉。



警方一共檢獲約60公斤懷疑冰毒，市值約2000萬港元。（黃偉民攝）

毒品調查科行動組高級督察陳力豪表示，人員於昨日晚上，在屯門建榮里一工業大廈劏房單位外截查一名形跡可疑的本地男子。人員在男子手持的尼龍袋中，檢獲15包、每包約1公斤重的懷疑冰毒。及後，人員男子押解到相信由他掌控的毒品儲存倉，並另外發現45包、同樣每包約1公斤重的懷疑冰毒。人員遂以「販運危險藥物」罪將他拘捕。

該名45歲男子報稱無業，現正扣留調查，將暫控2項危險藥物罪名，於下周一（6日）在屯門裁判法院提堂。

經初步調查，警方相信有人受販毒集團的金錢利誘，被招攬為「倉管」及派送毒品，指行動已成功阻截一批毒品流入市面。據了解，被捕男子曾駕駛工程車，但現時無業，遂用工程車作掩飾運毒。據知他收取數萬元運毒及管倉。

毒品調查科行動組高級督察陳力豪呼籲市民切勿以身試法。（黃偉民攝）

警方留意到今次案件中，有別於以往常見利用私家車或輕型貨車運毒，販毒集團反而試圖利用尼龍袋配合工程車輛作掩飾，將這些毒品轉移到另一個地方，再分發毒品再流入市面，企圖增加警方的調查難度，逃避執法。警方強調，無論毒犯如何變招，嘗試用不同方法去隱藏他們的罪行，人員會繼續追查來源，以源頭堵截為目標，從供應鏈著手將販毒集團瓦解。

警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。

以今次案件為例，考慮到涉案毒品分量龐大，一經定罪，被捕人或會面臨長期監禁，亦即是代表餘生大部分時間可能都要在監獄中度過，因此呼籲市民切勿以身試法。