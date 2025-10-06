大埔奪命車禍｜涉撞客貨車致女途人被夾死　六旬私家車司機被捕

大埔寶鄉里於今日（10月6日）中秋節，發生1死3傷致命車禍，一輛私家車撞向一輛客貨車後，客貨車被推撞向兩主僕途人。37歲印傭被夾於客貨車與燈柱之間，當場身亡；88歲老僱主亦重創昏迷送院。



警方表示，當時姓鍾（60歲）男子駕駛私家車，沿寶鄉里東行。至上址迴旋處時，據報撞向一輛停泊在附近的客貨車，客貨車繼而撞倒一名37歲外籍女子及一名姓葉（88歲）女途人。鍾男涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕，現正被扣留調查。



消息指，私家車司機懷疑誤將油門當腳掣，結果失控撞向停泊路邊的客貨車，釀成慘劇。新界北總區交通部特別調查隊第二隊已接手跟進，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-3800與調查人員聯絡。

大批警員在場調查。（王譯揚攝）

案發於今日（10月6日）下午約3時53分，一輛私家車及一輛客貨車，在大埔墟街市上落貨區出入口對開寶鄉里相撞，有途人被困。意外造成1死3傷，一名37歲印尼籍女途人多處受傷，當場死亡；姓葉（88歲）女途人頭部嚴重受傷，昏迷被送往沙田威爾斯親王醫院送院搶救；客貨車姓廖（63歲）男司機當時在車外準備登車，亦被座駕撞倒、與私家車上一名姓鍾（71歲）女乘客，均清醒被送往那打素醫院。消息稱，兩名死傷途人為主僕關係。

現場圖片可見，死者曾被夾困於一輛客貨車與一支燈柱之間，肢體拗曲變形，最終因傷勢過重，當場證實死亡，人員為其蓋上白布，其後架起帳篷遮蓋，該燈柱事後染有血跡；涉事私家車車頭亦嚴重損毀。

私家車男司機涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕。（王譯揚攝）

現場一支燈柱染有血跡，死者被蓋上白布，據悉曾被夾困於客貨車與燈柱之間。（大埔友 facebook）

大批消防員趕抵救援。（大埔區議員羅曉楓提供）