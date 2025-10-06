石鼓洲地盤男工高處墮下　多處骨折一度昏迷　直升機送院搶救

石鼓洲發生工業意外。今午（6日）約2時58分，石鼓洲一個地盤，據悉一名男工人疑由約8米高墮下，陷入昏迷；同事大驚報警。政府飛行服務隊派出直升機趕至救起姓吳（51歲）事主，他回復清醒，被送往東區醫院搶救。



據了解，事主在上址室內位置進行油漆工作期間，腳下一塊防火板懷疑突然裂開，事主從5樓飛墮約8米，跌落3樓。警方將案件列作「工業意外—有人意外受傷」跟進。環境保護署表示，事主身體多處骨折，已派員到醫院了解，並對傷者家屬表示深切慰問及提供協助。署方已責成承辦商7天內就事件提交報告及全力配合勞工處調查。



石鼓洲一個地盤一名男工人由高處墮下，一度昏迷，由直升機送到東區醫院救治。（陳浩然攝）

環保署今晚發新聞稿表示，事主為石鼓洲外海人工島轉廢為能設施工程分判商的一名工人。今午約3時，他在人工島地盤工作期間意外，從約8米高樓梯間的地台洞口墮下，清醒被送往東區醫院治理。初步資料顯示，事主身體多處骨折。事發後，環保署已即時派員到醫院，了解事件及事主情況，並對事主家屬表示深切慰問，及向他們提供適切協助。

環保署稱十分重視這宗意外，事發後已即時通知勞工處及警方，並要求承辦商全力配合勞工處的調查；署方亦已責成承辦商7天內就事件提交報告。環保署強調，一直重視建築工程工地安全，並緊密監察承辦商的工作。承辦商除每日定時巡查工地和職業安全情況，亦須為分判商提供安全培訓。