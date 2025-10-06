大埔寶鄉里奪命車禍｜88歲婦送院搶救終告不治　車禍增至2死2傷

大埔寶鄉里於今日（10月6日）中秋節，發生致命車禍。一輛私家車撞向一輛客貨車後，客貨車被推撞向兩主僕途人，37歲印傭被夾於客貨車與燈柱之間，當場身亡。同行的88歲姓葉老僱主亦頭部重創，昏迷送院搶救，惜延至晚上7時26分不治，車禍增至兩死。



據了解，事發時客貨車停在燈柱旁，私家車則沿寶鄉里往大埔墟街市行駛，駛近客貨車後停車，擬讓女乘客登車，私家車男司機疑錯踏油門當腳掣，撞向客貨車車尾，繼而將其推向行人路，導致主僕二人重傷。案中客貨車男司機及私家車女乘客清醒，亦需送院。私家車男司機則涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕。



大批警員在場調查。（王譯揚攝）

案發於今日（10月6日）下午約3時53分，當時姓鍾（60歲）男子駕駛私家車，沿寶鄉里東行。至上址迴旋處時，據報撞向一輛停泊在附近的客貨車，客貨車繼而撞倒一名印尼籍女途人及一名姓葉（88歲）女途人。印尼籍女途人多處受傷，當場死亡；葉婦頭部嚴重受傷，昏迷被送往沙田威爾斯親王醫院送院搶救，終告不治；客貨車姓廖（63歲）男司機當時在車外準備登車，亦被座駕撞倒、與私家車上一名姓鍾（71歲）女乘客，均清醒被送往那打素醫院。消息稱，兩名死者為主僕關係。

現場圖片可見，印尼籍死者曾被夾困於一輛客貨車與一支燈柱之間，肢體拗曲變形，最終因傷勢過重，當場證實死亡，人員為其蓋上白布，其後架起帳篷遮蓋，該燈柱事後染有血跡；涉事私家車車頭亦嚴重損毀。

鍾男涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕，現正被扣留調查。新界北總區交通部特別調查隊第二隊已接手跟進，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-3800與調查人員聯絡。

私家車男司機涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕。（王譯揚攝）

+ 1

現場一支燈柱染有血跡，死者被蓋上白布，據悉曾被夾困於客貨車與燈柱之間。（大埔友 facebook）

+ 6

大批警員在場調查。（王譯揚攝）

大批消防員趕抵救援。（大埔區議員羅曉楓提供）