大埔老虎笏男子坐舢舨釣魚擱淺墮海　逾4小時後獲救　昏迷送院亡

大埔發生墮海事故。周二（7日）清晨5時14分，一名47歲姓李男子乘一艘約7米長的舢舨航行至大埔老虎笏對開約一米海面釣魚時，舢舨擱淺，及後傾側，事主棄船跳海遇水流不穩定，卻無法返回船上，之後失蹤，同行友人立即報警求助。



經一輪搜索，救援人員終在上午9時半成功尋獲事主，先將他送往馬料水水警基地，再由救護車轉送威爾斯親王醫院治搶救。約上午10時半，事主被送抵醫院，昏迷不醒，要由自動心外壓機急救，其後被證實死亡。



傷者獲救後被送往威爾斯親王醫院急救。（翁鈺輝攝）

據了解，二人昨晚10時許，在大埔林村河坐7米乘2米、備有救生衣的舢舨，出海到老虎笏釣魚，惟船隻在11時許突然擱淺，兩人本想待水漲時再駕船離開。怎料在上午5時，舢舨開始傾側，兩人遂打算棄船游水上岸。事主先行跳入海中，但水流不穩定，他又未能返回船上，仍在船上的同行友人試圖施援不果，最終事主失去蹤影，友人報警求助。

人員經一段時間搜索後，於早上9時半，在事發位置約80米外尋獲事主，並將其救起送院。事主沒有飲酒，沒穿救生衣，身上無身份證明文件。

消防將事主救起，被送往馬料水水警基地後，再轉送威爾斯親王醫院治搶救。（翁鈺輝攝）

水警、消防及海事處等船隻，接報後趕至涉事水域進行搜索；同時，另一批救援人員趕至西貢黃石碼頭集合，並乘坐船隻出海協助搜救。大約清晨6時15分，飛行服務隊直升機亦飛抵老虎笏上空，大約在100呎低空盤旋協助搜索。