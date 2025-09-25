樺加沙｜偕子勇救觀浪墮海一家三口　救人喜哥：漁民佬見人就救！

超強颱風樺加沙在港捲起萬重浪，前日（23日）八號風球生效期間，一家四口到柴灣嘉業街防坡堤觀浪時，夫婦與5歲子墮海，幸得漁民梁北喜（喜哥）及兒子梁浩賢及時救起，墮海母子一度危殆；現時兒子情況嚴重，母親轉趨穩定，父親則今午出院。



超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，漁民梁北喜（喜哥）及兒子及時救人。（Threads @amberleehk）

喜哥接受《香港01》訪問時憶述救人經過，父子先將幼童扯上船，再救女事主；男事主太重，只能靠兒子扶持，待消防員到場救上岸。（讀者提供）

68歲的梁北喜，祖上幾代都是漁民，他在船上出世，自8歲起幫忙作業，至今已經60年。9月23日八號風球生效時，他和兒子取輪胎到柴灣避風塘加固漁船防撞，期間遇上墮海意外：「車（開船）到半路有人嗌，喺岸上有人嗌，咁呀嗱嗱聲車去睇下囉。呀原來有人跌咗落海呀，咪車去救佢。」

遇溺者離岸大概10呎，喜哥憶述：「得一個咋，見到一個人頭咋。有兩個耷咗落去呀，收尾車到埋去一扯，見到兩個齕咗上嚟。即刻的個細路仔上嚟，跟住的埋個女人上嚟。嗰個男人我扶住挽住，墜住我個仔仔囉。」

被問到當時遇溺者狀態，喜哥稱：「噢！黑晒面（面容發黑）啦！」男事主較為清醒，但都已經沒有反應。救人過程不足10分鐘，他問岸上市民是否已經報警，5分鐘後消防員到場將男事主救上岸。

68歲的梁北喜，祖上幾代都是漁民，在船上出世，自8歲幫忙作業，至今已經60年。9月23日八號風球生效，他和兒子取輪胎到柴灣避風塘加固漁船防撞，期間遇上一家三口墮海意外。（漁民互助社提供）

救人漁民：冇理由見死不救

他沒有目擊落水情況，指當時避風塘風平浪靜，但相信出面防波堤起浪，將一家三口捲走。他只知有人遇溺，沒有多想：「我哋做漁民嘅諗住係一心救人㗎嘛，有咩諗住乜嘢，噓，就係咁囉。」

「總之見人就扯，你見到個人你救唔救先啦？人嘅反應係咁，本能反應呀嘛。唔好搞到咁複雜，見到人就救，漁民佬就係咁，唔好話漁民佬，咩人都係咁，咩人都係見到人就救㗎啦，冇理由見死不救啦。」喜哥如是說。

香港漁民互助社主席楊上進和香港漁民團體聯會執行會長陳博智，今日到救人現場柴灣避風塘關心喜哥，並大力讚揚其救人精神，強調漁業界同心：「海上有難，必救！」漁民精神，海上有任何事一定會互相救援。

香港漁民互助社主席楊上進（左）和香港漁民團體聯會執行會長陳博智（右）今日到救人現場柴灣避風塘關心喜哥，並大力讚揚其救人精神，強調漁業界同心：「海上有難，必救！」漁民精神，海上有任何事一定會互相救援。（漁民互助社提供）

事發於周二 （23日）超強颱風「樺加沙」襲港、8號風球期間，一家4口在柴灣嘉業街防波堤觀浪，李姓母親與5歲兒子被大浪捲走，甄姓父親跳海救人，3人獲救同送東區醫院；一同觀浪的9歲女兒則無恙。

政府新聞處表示，截至今日下午5時，5歲男童情況嚴重，李母情況轉穩，甄父則已經出院。

超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，3人均由附近船家及消防救起。（楊凱力攝）

▼嘉業街墮海意外現場▼



現場為柴灣嘉業街60號對開。