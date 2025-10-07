有片｜中秋元朗山下村違法「煙花騷」　碎屑擊中5車　1男當場被捕

元朗中秋節翌日凌晨（7日）有人違法放煙花。網上有片段顯示，山下村一個停車場，一行約10人在空地燃放煙花，煙花在上空綻放，持續約40秒以上。



上傳影片的帖主表示，住附近的居民在熟睡中聽到巨響後驚醒，寵物貓狗亦「嚇至抽搐」，巨響使屋內「玻璃震動」，且燃放煙花的地點不足兩米距離有電箱，一旦發生生意外不堪設想，批評對方行為自私，而且煙花的碎屑亦擊中附近4輛私家車。警方指，事件中拘捕一名31歲男子，涉嫌「非法藏有及燃放煙花爆竹」。



停車場空地宛如開「煙花大會」，連續燃發約40秒煙花。（Facebook 車cam L（香港群組）Carcar）

片段中火光燦爛。當時居民聞巨響，形容「玻璃震動，床頭有搖感」。（Facebook 車cam L（香港群組）Carcar）

元朗山下村附近一個停車場，有人非法燃點煙花。（Facebook 車cam L（香港群組）Carcar）

事發今日（7日）凌晨12時48分，元朗山下村附近一個停車場，有人非法燃點煙花，居民在網上分享網上閉路電視片段，停車場空地宛如開「煙花大會」，連續燃發約40秒煙花，片段中火光燦爛。當時居民聞巨響，形容「玻璃震動，床頭有搖感」，驚醒熟睡中的居民。家中寵物貓狗聞聲後「嚇至抽搐」；亦有小朋友感耳鳴，初生嬰兒受驚嚇。

帖文中提及，至少有兩輛私家車駛至上址，一行約10人，有大人攜同小孩，一起觀賞煙花，並在綻放煙花時，先駛離自己車輛，以免碎屑「火屎碎石」擊中其車。惟村民停泊在附近的車則遭殃，現場至少有4輛私家車被碎屑擊中損毀。現場所見，地上遺有煙花芯等殘骸。居民見狀喝斥，眾人則鳥獸散上車逃去，其中一名男子則捧著煙花，被居民成功欄截。

現場至少有4輛私家車被碎屑擊中損毀。現場所見，地上遺有煙花芯等殘骸。（Facebook 車cam L（香港群組）Carcar）

其中一名男子則捧著煙花，被居民成功欄截。（Facebook 車cam L（香港群組）Carcar）

該名放煙花男被欄截後，在現場向居民口頭上道歉，並聲稱能身上有1萬元現金，能為每部車賠償2,500元，惟在場居民並不接受，待警員到場後，則被帶到警署接受調查。

警方表示，經初步調查，拘捕一名31歲姓黃本地男子，涉嫌非法藏有及燃放煙花爆竹，亦在現場檢獲一盒懷疑已被燃放的煙花盒。於現場調查期間，人員發現有煙花碎屑懷疑擊中現場5部私家車，並造成損毀。案件現交由元朗警區刑事調查隊第八隊跟進，被捕男子已獲准保釋候查，須於10月下旬向警方報到。

居民在帖文內續指，批評一眾放煙花的男女行為自私，燃放煙花地方不足兩米距離，已有民居及電錶箱，而且村屋大多採用石油氣。若發生意外，後果一定不堪設想。又斥責放煙花的人「有兒有女」做壞榜樣，呼籲其餘在逃人士自首，反問「要一個做死侍你哋過意得去咩？」。另有網民在帖文留言指，自己的車停泊在百米之外亦中招，「我果到成百米遠都有野彈到」。

有網民上傳照片指自己的車頂亦中招。（網民蠔囝）

根據《危險品條例》（第295章），煙花爆竹均屬危險品，任何人非法製造、貯存、運送或使用危險品，最高刑罰為監禁12個月及罰款20萬元。此外，根據《簡易程序治罪條例》（第228章），任何人如肆意或疏忽地燃放煙花爆竹，以致對任何人造成損害或危險，最高刑罰為監禁3個月及罰款2,000元。

警方重申，煙花爆竹均內藏爆炸品，非法製造、貯存、運送、使用該物品均嚴重危及自身及他人安全。警方會繼續積極採取情報主導的執法行動，嚴厲打擊涉及煙花爆竹的非法活動，並會與有關部門及社區持份者保持緊密聯繫，透過相互協作及宣傳教育，共同防止及打擊相關違法行為。