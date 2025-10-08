涉清洗9宗騙案共$1300萬黑錢　傀儡戶口持有人遭加刑囚50個月

警方於2022年1月接獲9宗報案，案中受害人經社交媒體程式，分別墮入拆單回佣、投資加密貨幣等騙案，按指示交付款項至多個香港本地銀行戶口後，騙徒隨即失去聯絡。報案人懷疑受騙，遂向警察求助。



深水埗警區刑事部人員經調查後，拘捕一名案發時28歲的本地男子。他為傀儡戶口持有人，涉嫌透過兩個本地銀行戶口，於2021年12月協助騙徒清洗合共1,300萬港元犯罪得益。警方於徵詢律政司意見後，以「洗黑錢」罪起訴該名男子，他今日（8日）在區域法院被裁定兩項「洗黑錢」罪名成立。警方向法庭申請加重刑罰，獲批准及增加25%刑期，最終被告被判處監禁50個月 。



男子被裁定兩項「洗黑錢」罪名成立，被加刑判處監禁50個月。(資料圖片/黃浩謙攝)

警方呼籲市民，切勿租、借或賣出個人銀行或支付工具的戶口，以免被騙徒利用作洗黑錢及收受騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，可被判監禁10年。另外，如任何人租、借或賣出戶口，作為傀儡戶口持有人，亦有機會觸犯「洗黑錢」罪。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，「洗黑錢」可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。

不論租、借或賣出戶口，以用作清洗黑錢用途，帶來的刑罰及後果，遠超於犯罪集團給予的金錢利益。警方會繼續與律政司就適當案件向法庭申請加刑，並積極研究，加快「洗黑錢」案件的檢控程序。