警觀塘工廈檢$1600萬大麻花　3男涉以急凍魚掩飾販毒　各囚逾6年

警方毒品調查科探員於2023年5月25日，在觀塘一工廈進行反毒品行動，截查一名從單位步出的可疑男子，並押解他返回單位搜查，結果在單位內發現另一名正在處理大量急凍魚類貨物男子。警方仔細檢查後，在急凍魚內檢獲80公斤大麻花，市值超過1,600萬港元，隨即拘捕該兩人。警方其後成功鎖定背後負責操控及安排運輸毒品的男子，並於翌日（2023年5月26日）在落馬洲拘捕他。



3名被捕男子現年27至34歲，今日（8日）於高等法院承認控罪，各被裁定一項「販運危險藥物罪」成立，分別被判處6年4個月監禁。



2023年5月25日，警方在觀塘偉業街工廈破獲的毒品倉內，發現毒販將160包大麻花，收藏在大批急凍魚類貨物當中，企圖以魚腥味掩蓋大麻味。（資料圖片/黃偉民攝）

毒品調查科行動組3D隊主管偵緝督察吳嘉煒表示，案件反映不論在販毒中擔當甚麼角色，包括在倉庫親身處理毒品，或潛藏背後安排運輸，均需負上同等刑事責任，市民切勿誤以為遙距控制他人販毒可以置身事外。警方對打擊販毒集團充滿決心及能力，除了從源頭堵截阻止毒品流入市面外，亦會以全鏈條方式，打擊販毒集團。

毒品調查科行動組3D隊主管偵緝督察吳嘉煒交代案件。

警隊強調，對任何形式的販毒行為零容忍，警方會繼續採取情報主導方式，打擊所有販毒行為。販毒為嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款500萬元和終身監禁，市民切勿以任何形式參與販毒。