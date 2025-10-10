海關機場截抵港男旅客　攜$130萬藥物針劑及藥劑品　今判囚6個月

香港海關9月10日在香港國際機場偵破一宗旅客走私的案件，人員在入境大堂截查一名54歲男旅客，在其寄艙行李箱和個人行李中，檢獲1,746支含有第一部毒藥的藥物針劑、8,080粒含有第一部毒藥的藥劑產品及74支含有第一部毒藥的藥物藥膏，估計市值共約130萬元。



該名涉案旅客今日（10日）在西九龍裁判法院被裁定違反《進出口條例》（第60章），被判監禁6個月。



海關檢獲1,746支含有第一部毒藥的藥物針劑、8,080粒含有第一部毒藥的藥劑產品及74支含有第一部毒藥的藥物藥膏。（政府新聞處圖片）

海關表示，對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。海關提醒市民，切勿攜帶受管制物品進出香港。

根據《進出口條例》，任何人在沒有有效進口許可證下進口藥劑產品及藥物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。