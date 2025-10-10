將軍澳及西貢警區反爆竊　搜山設路障派無人機　陸空巡邏偵察

將軍澳警區及西貢分區軍裝巡邏小隊、特遣隊、野外巡邏隊、東九龍總區機動部隊、警民關係組、東九龍總區防止罪案辦公室及警犬隊，10月4日起展開代號「捲聲」聯合反爆竊行動。



人員巡查區內爆竊黑點、搜查山上隱蔽位置及竊匪可能匿藏的地方、在不同時段設立路障截查可疑車輛；亦會向鄉村村民派發單張及提醒離家前鎖好門窗。警察小型無人機隊及政府飛行服務隊在高空偵察，配合地面人員行動。



警察小型無人機隊在高空偵察。（警方提供）

人員會向鄉村村民派發單張及提醒離家前鎖好門窗。（警方提供）

警方巡查區內爆竊黑點、搜查山上隱蔽位置及竊匪可能匿藏的地方。（警方提供）

將軍澳警區一直透過「嶺堡行動」的社區計劃，提高鄉郊居民的防罪意識。計劃設有24小時專線及即時通訊軟件發放防罪資訊，成員包括特遣隊警員、村代表、屋苑物管，以及不同鄉村的村民等。警方通過通訊軟件，將罪案相關資訊第一時間傳達給村民，提升他們的警覺性。村民如遇到可疑人士或懷疑罪案發生，亦可以透過通訊軟件傳達給警方，建立一個完善的防罪網络。

警方聯同政府飛行服務隊陸空偵察。（警方提供）

政府飛行服務隊在高空偵察。（警方提供）

警方表示，將繼續與社區維持緊密溝通，防止及打擊爆竊案件，保障市民的生命財產。警方鼓勵巿民及物管保安人員與警方保持緊密聯繫，並加強住宅保安及防盜措施，妥善保管貴重財物，以免讓匪徒有機可乘。警方呼籲將軍澳及西貢區的居民，如遇到可疑人士或懷疑罪案發生，請致電將軍澳警區特遣隊熱線6277 4500，或西貢分區鄉村巡邏隊熱線6148 0658提供資料；如遇危急情況，則應立即致電999報警求助。