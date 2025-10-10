羅湖抵港女圖走私　53隻活鳥慘困兩窄籠　包括10隻瀕危物種鸚鵡

香港海關昨日（9日）在羅湖管制站截查一名39歲抵港女旅客，經檢查後在其手提袋和背包內檢獲該批活鸚鵡和活鳥，檢獲10隻懷疑受管制屬瀕危物種的活鸚鵡，以及43隻活鳥，估計市值共約1.1萬元。



漁護署人員到場查驗後，確認該批活鸚鵡屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》所列明的瀕危物種，在本港受《保護瀕危動植物物種條例》所管制。案件已轉交漁護署跟進。根據證物圖片顯示，52隻活鳥擠身在兩狹小鐵籠內。



海關在羅湖管制站檢獲10隻懷疑受管制屬瀕危物種的活鸚鵡，以及43隻活鳥，估計市值共約1萬1千元。（海關提供）

海關提醒市民，切勿攜帶受管制物品進出香港。根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款1千萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。

根據《公眾衞生（動物及禽鳥）條例》（第139章）下的《公眾衞生（動物及禽鳥）規例》，沒有有效健康證明書而進口禽鳥，即屬違法。一經定罪，最高可被罰款2萬5千元，有關禽鳥亦可予沒收。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。