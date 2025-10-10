西貢碧水新村現多袋懷疑野豬屍塊　警列虐畜正追緝數名可疑人士

西貢懷疑有人自行獵殺野豬，警方正追緝3名可疑人士下落。周五（10日）晚上近9時，警方在西貢一帶巡邏期間，巡至碧水新村近村口時，據悉有村民向他們報案，指發現在村口對開斜路，有3至4人將一架「買餸車仔」、一個背囊及一個環保袋棄置在地面上，可疑人士隨即四散逃離上址。



警員隨後到達上址，打開車仔、背囊及環保袋，發現入面有多個透明膠袋，每個膠袋入面裝載有一些新鮮、相信是剛屠宰不久的鮮肉，經初步檢驗後，不排除是野豬肉、甚或是幼豬肉。然而上述數名可疑人士已離開現場，警方正追查他們下落。



多袋懷疑野豬肉被棄置在村口。(李家傑攝)

《香港01》記者到達現場，發現該批懷疑野豬肉被分裝成8袋，由於野豬肉仍新鮮，未有發出異味；而隔著膠袋可見，該批肉呈鮮紅色。

據該村村長表示，該村經常有野豬出沒，但村民並不會獵殺野豬。而上述4名可疑人士並非村民，當時在海邊沿村路行上馬路，懷疑他們是非法入境者，當見到警車後驚恐，於是棄豬逃走。

初步不排除有人自行獵殺野豬，再將之屠宰。警方將案件列作「殘酷對待動物」跟進，交由刑事調查科人員接手調查事件。

警員在場檢驗涉案膠袋內的懷疑野豬肉。(李家傑攝)

根據香港法例第170章《野生動物保護條例》，任何人未經許可不得管有任何狩獵器具，亦不得使用狩獵器具狩獵任何野生動物。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元。此外，狩獵或管有任何《條例》所指明的「受保護野生動物」，最高可被判罰款10萬元及監禁1年。

另根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人如殘酷對待動物，無論牠們是野生或已被馴養，都屬違法和可處懲罰。最高刑罰為監禁3年或罰款20萬元。警方或漁護署都有權檢控。

