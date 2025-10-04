香港仔野豬家族出巡！1大7小闖市區影片瘋傳　網民憂野豬被捕殺

受到城市化的影響，野豬的活動範圍可能跟民居愈來愈接近，有時更會誤闖市區。網上近日流傳1條影片，可見8隻野豬晚上在香港仔街頭出沒，1大7小成群結隊慢行，沿途沒有破壞物品或傷害途人，「浩大」場面引來許多途人拍片影相打卡，甚至有人向野豬問好，氣氛融洽。



大量網民留言指有關情況是「人豬共融」、「啲BB好乖，咁多隻一齊跟住媽媽」、「呢堆豬成日喺呢個位」、「好可愛，但佢哋好似搵緊嘢食」，亦有人指若野豬太過張揚，有機會遭到當局捕殺，而且牠們受到刺激時會有攻擊性，呼籲見到時一定要躲開。



1大7小野豬沿樓梯慢行，其間有市民拍照。（threads@czofy影片截圖）

8野豬「冷傲退途人」

相關影片被上載至threads，長約17秒，現場是香港仔舊大街120號兆群大廈對開，1大7小野豬沿樓梯慢行，沒有造成任何破壞或傷害途人，似乎正在覓食。由於場面太過「浩大」，多名途人都立即拍片和影相打卡，甚至向牠們說「hi」，但牠們沒有理會，擺明「冷傲退途人」，民眾亦和牠們保持一定距離。

野豬慢慢地在街上步行離開。（threads@czofy影片截圖）

網民︰香港仔嗰堆好乖

許多網民笑指「香港仔嗰堆好乖」、「無見一排，啲BB大隻咗好多」、「好好生養」，亦有人擔心野豬「浩浩蕩蕩」闖入市區，會有被捕殺的可能性。

（threads@czofy）