大埔兩男「隻揪」弱方被扯甩上衣　召外援二打一瘋狂踢頭反敗為勝

大埔發生「不講武德」傷人案，疑有人一對一對打時處於下風，竟召外援協助，變成二打一反敗為勝。



雙方拳來拳往，弱方被扯甩上衣。(網上片段截圖)

網上廣傳一條僅10多秒的短片，可見現場為大埔廣福邨街市停車場入閘口前，有兩名男子打架「隻揪」，雙方沒有使用武器，僅為打拳頭交。雙方扭作一團，期間穿深色短褲的男子疑處於下風，曾大叫「停手呀X你老X」；穿淺色短褲男子則不停進攻，並成功將對方上衣扯甩，期間多番用手擊向對方頭部，每次均大嗌「X你老X」助威。片段顯示，雙方打得有來有往。

赤膊男原本處於劣勢，竟召外援以二打一，成功將對方打低並瘋狂踢頭。(網上片段截圖)

然而片段最後幾秒鐘，可見戰場已移師至閘內較遠位置，被扯甩上衣的男子懷疑不敵而「召外援」，由原來一對一「隻揪」，變成以二打一姿態扭轉劣勢，成功將淺色短褲男子壓倒地上，同時不停用腳踢其頭部，短片未幾結束，未能得知最終戰果。

片段拍攝到閘口前有一輛私家車，懷疑就是兩名在逃人士乘坐離開的交通工具。(網上片段截圖)

《香港01》就事件向警方查詢。警方回覆指，於周五（10日）晚上9時43分接獲報案，指發現一名年約40餘歲男子在大埔寶湖路28號地下，頭部受傷倒地。救護員到場將他送往大埔那打素醫院治理，送院時清醒。案件最初列作「受傷人發現」，惟經調查後，得悉傷者較早時曾與兩人打架，案件改列「在公眾地方打鬥」，同時將受傷男子拘捕；警方同時追緝涉案的兩名男子，他們於事發後乘坐一輛私家車逃離現場。