屯門貨van遭狂抄牌現「車主有病入咗醫院」告示　目擊者還原始末

網上流傳多張相片，可見一輛停泊於屯門青翠徑咪錶位的客貨車近日被多次抄牌，車頭除有多張「牛肉乾」外，更放有一張寫上「車主有病 入咗醫院」的告示。事件引起網民熱議，有人指10月7日路經上址時，仍未見該告示。不少人祝車主早日康復，希望抄牌人士手下留情；亦有人質疑「搵人寫得張紙出嚟，不如畀條匙人幫你搵個地方擺好部車好過」。



《香港01》今日往現場視察，可見涉事客貨車仍然停泊上址，多張告票已被雨水淋濕，車內遺有藥物。原來涉事司機早於9月27日暈倒入院，當時正好有其他司機協助報警，該司機向《香港01》還原當日事發始末。



涉事客貨車今日（10月12日）仍然停泊在屯門青翠徑咪錶位，車頭有多張「牛肉乾」，放有一張寫上「車主有病 入咗醫院」的告示。（王譯揚攝）

霍先生表示，9月27日晚上10時許，他剛在上址泊車後，發現涉事客貨車開着車門，旁邊有一名男子挨着，「中下中下，上極都上唔到架車，跟住瞓埋落地」，他見狀立即報警。讀者形容事主「兩隻腳都好腫」，當時仍有意識，可以簡單對答。警員抵埗後，事主亦一度不想入院，「好似聽到警察問佢有冇屋企人，佢話冇」，最終才被勸服送院，詎料對方至今仍未取回車輛。

據了解，事主患有長期病患，曾經於一間運輸公司任職，該公司亦透過街坊得悉事件，舊同事正主動聯絡希望提供協助，惟現階段仍未能成功接觸到事主。

警方則表示，9月27日晚上約10時46接獲報案，指一名男子倒地。人員接報趕抵，證實姓李（71歲）男事主清醒，其腳部受傷，由救護車送往屯門醫院治理。案件由「有人暈倒」改列「病人」處理。