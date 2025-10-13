兩菲籍女失蹤｜10.4往荃灣龍門郊遊徑或曾現葵荃一帶　警再籲尋人

警方上周五（10日）呼籲市民提供兩名失蹤女子的消息。兩人分別為24歲及33歲的菲律賓籍女子Pabuaya Imee-mahilum、Tibay Aleli-perez。她們10月4日下午，在楊屋道最後露面後便告失蹤。



警方今日（13日）再表示，經調查後，發現她們曾於當日下午約4時半至5時，於荃灣龍門郊遊徑出現，並可能於三疊潭或古墓脊一帶落山。警方呼籲市民，如10月4日下午5時後，在荃灣、大窩口、梨木樹或葵興一帶曾見過上述兩名女子或知道其行蹤，請通知警方。



任何人士如有該兩名失蹤女子的消息或曾見過她們，請致電2860-1040或9886-0344，或電郵至rmpu-hki@police.gov.hk與港島總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

消息稱，該兩名菲律賓籍女子為情侶關係，均為來港打工的家庭傭工。其中Pabuaya的僱主居於跑馬地區；而Tibay的僱主則住在長沙灣區。

據了解，Pabuaya原本應在10月4日返回僱主寓所，但未有出現，僱主遂往警署報案。僱主其後再發現Pabuaya原來欠債數萬元，本月8日再次報案。據悉Tibay亦有欠債問題，涉款2萬多元。她於本月3日離開長沙灣僱主寓所後，就沒有再出現。

兩名失蹤女子特徵如下，24歲女子Pabuaya Imee-mahilum身高約1.55米，體重約50公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及蓄短啡髮。她最後露面時身穿深藍色牛仔上衣、深藍色牛仔短褲及白色鞋。

33歲女子Tibay Aleli-perez身高約1.58米，體重約50公斤，瘦身材，圓面型，黃皮膚及蓄長黑髮。她最後露面時身穿淺藍色長袖上衣、淺藍色牛仔長褲及白色鞋。