兩菲籍女Pabuaya及Tibay荃灣失蹤多日　 終於沙田商場尋回

【10月16日 22:55更新】兩名菲律賓籍女子Pabuaya Imee-mahilum及Tibay Aleli-perez，於今日（16日）晚上約10時，在沙田穗禾路一商場被尋回。她們沒有受傷，案件沒有可疑。



警方周五（10日）呼籲市民，提供兩名在荃灣失蹤的女子的消息。兩名分別24歲及33歲的菲律賓籍女子Pabuaya Imee-mahilum及Tibay Aleli-perez，於10月4日下午在楊屋道最後露面後便告失蹤，警方分別於10月8日及10月6日接獲報案。



任何人士如有該兩名失蹤女子的消息或曾見過她們，請致電2860 1040或9886 0344，或電郵至rmpu-hki@police.gov.hk與港島總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。



消息稱，該兩名菲律賓籍女子為情侶關係，兩人均為來港打工的家庭傭工。其中Pabuaya的僱主住在跑馬地區；而Tibay的僱主則住在長沙灣區。據了解，Pabuaya原本應在10月4日返回僱主寓所，但未有出現，僱主於是到警署報案；期間發現Pabuaya原來有欠債情況，涉款數萬元，僱主於是在本月8日再次報案；至於Tibay據知亦有欠債問題，涉款2萬多元。她於本月3日離開長沙灣僱主寓所後，就沒有再出現。兩人據知在本月4日，曾一起在荃灣楊屋道露面，期後則不知所終。

兩名失蹤女子特徵如下，24歲女子Pabuaya Imee-mahilum身高約1.55米，體重約50公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及蓄短啡髮。她最後露面時身穿深藍色牛仔上衣、深藍色牛仔短褲及白色鞋。

33歲女子Tibay Aleli-perez身高約1.58米，體重約50公斤，瘦身材，圓面型，黃皮膚及蓄長黑髮。她最後露面時身穿淺藍色長袖上衣、淺藍色牛仔長褲及白色鞋。