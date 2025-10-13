壽山村道雙屍細節｜法籍婦20分鐘浴盆殺女自縊　兩小時後丈夫回家

港島南區壽山村道6A號壽山花園，今午（13日）發生倫常雙屍命案，一名法國籍女子在住所內浸死7個月大女兒後，再上吊身亡。警方將案件列作「殺嬰」及「自殺」跟進，晚上交代案情時透露，女事主產下首胎後，抑鬱症復發。女嬰溺斃於廚房一個裝滿水的嬰兒浴盆內，女事主則在主人房衣帽間以皮帶上吊。



案中亦有更多細節進一步曝光，涉事家庭原本一家3口與傭工，居於案發複式單位。今午傭工離開後出事，閉路電視拍到女死者事前樓上樓下來回走動踱步，將淋浴盆拿往下層廚房，最終返回樓上主人房後，便再無出現，整個過程約20分鐘。男戶主兩小時後回家揭發慘劇。



死者遺體晚上被舁送殮房。（陳浩然攝）

西區警區助理指揮官（刑事）警司許康傑表示，案件涉及兩名女性死者，分別是一名34歲法國籍、持有香港身份證的女子，以及她7個月大的女兒。今日下午4時10分，警方接獲一名外籍男子報案，指其妻子和7個月大的女兒，在壽山村道的寓所內，不省人事。

警方接報後聯同救護員到場，進入單位後，在主人房內的一個衣帽間裡，發現34歲女死者，她用皮帶上吊，人員將其解下時，救護員證實她已死亡。人員同時在單位的廚房發現一名女嬰，當時浸在裝滿水的嬰兒淋浴盆內，從水中救出後，亦證實該女嬰已死亡。

西區警區助理指揮官（刑事）警司許康傑交代案情。（陳浩然攝）

警方隨即奉召法醫到場協助檢驗遺體。初步檢驗顯示，除了頸部的傷痕吻合上吊死因外，女死者身上並無其他可疑傷勢，而7個月大的女嬰身上亦無表面傷痕。法醫推斷兩名死者的死因，有機會為窒息致死，但真正死因仍待法醫進一步解剖確定。

另外，警方亦於現場檢獲一封遺書，相信是死者留給家人的。警員檢視了單位內外的閉路電視，發現案發時現場只有兩名該對母女二人，並無第三者；又透過「天眼」看到女死者在案發時間，來回於主人房和廚房之間，直到進入主人房後，便再沒有出來。

許康傑表示，女死者患有抑鬱症，據了解，這是死者的第一胎，她在生下女兒後病情有復發跡象，並需要定期服用抗抑鬱藥物。案件暫列為「殺嬰」及「自殺」案件，由西區警區重案組第一隊正積極跟進，以釐清兩名死者的真正死因。

現場為壽臣山壽山村道6A號。（陳浩然攝）

消息稱，案中男戶主為法國人，女死者法國與台灣混血兒，一家3口與傭工，居於案發複式單位。今午約1時40分，傭工首先離開，下午約2時約為命案發生時間，男戶主在下午4時回家，揭發慘劇。

據了解，事前夫婦並無爭執，亦未見有異樣。女事主藉詞叫丈夫外出後殺嬰及自殺，整個過程約在20分鐘內發生。閉路電視拍到女事主樓上樓下來回走動踱步，期間將浸住女兒的淋浴盆拿往下層廚房，最終返回樓上的主人房後，便再無出現。警方檢獲遺書，內容大致透露「唔開心、對唔住」。

壽山村道一名女子殺死7個月大女兒後，上吊身亡。（陳浩然攝）

警方到場調查。（陳浩然攝）

鑑證科人員到場搜證。（陳浩然攝）

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288