南港島綫列車手提風扇後備鋰電池起火　火花濺傷物主及另一乘客

港鐵發生鋰電池起火事故，造成兩人受傷。周一（13日）傍晚6時53分，當時正值下班高峰時間，據報一列南港島綫由金鐘前往海怡半島的列車，於金鐘站與海洋公園站之間，突然發生火警。



據悉，事源一名36歲男乘客，其背囊中放置有一枚21700型圓柱式鋰電池，為手提風扇的後備電。該電池突然冒煙起火，其火花弄傷該名物主之餘、更濺傷另一名身在旁邊的40歲女乘客之手臂。



有目擊者在網上留言講述事發經過：「我喺不遠距離，我嚇到淨係見到啲人四散，boom一聲，之後見到有火光，再有燶味，嚇到我都無咩反應」另有乘客憶述：「好得人驚，我嗰陣喺隔離車廂，見到火即刻跑走，啲煙都攻到過嚟」。

涉事電池被放置在車廂地面，由消防到場處理。(網上圖片)

由於火警位置處於列車上，消防發出「二級火警」派員前往營救；大批乘客在列車抵達海洋公園站後，立即疏散到月台。就現場乘客拍攝的圖片所見，大批消防到場處理火警，而該涉事電池則被放置在車廂地板上，旁邊有水及疑是紙巾物體，同時可見電池已燒燶。

救護員到場為兩名傷者即場治理，兩人經包紮後均拒絕送院，自行離去。警方將案件列作「火警」及「有人意外受傷」跟進，案件沒有可疑。

大批消防人員到場處理火警。(網上圖片)

疑為物主將起火電池從背囊取出。(網上圖片)