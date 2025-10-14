海關兩周內再搗荃灣私煙倉拘兩男　檢值$2,900萬未完稅香煙及煙草

香港海關於兩星期前，於荃灣一棟工業大廈搗破一個私煙儲存倉庫，不法分子懷疑走私未完稅香煙到港，重新包裝後再轉運至更高煙稅地區謀利。海關人員展開連串深入調查，鎖定同區另一棟工業大廈。海關懷疑不法分子以類似手法，租用單位囤積大量未完稅香煙、及製成煙草，亦不排除兩案屬同一不法集團所為。而是次行動中，海關檢獲約值2,900萬港元私煙及煙草。



海關在貨車及倉庫內檢獲大批私煙，拘捕兩人。(陳永武攝)

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組調查主任李嘉霖表示，海關稅收罪案調查科人員，於昨日（10月13日）採取行動，在荃灣一棟工業大廈內查獲約600萬支未完稅香煙、及260公斤疑似未完稅煙草，總市值約2,900萬港元，應課稅值約2,100萬港元。行動中海關拘捕兩名男子，分別為一名38歲報稱司機的本地男子、及一名37歲無業的非華裔男子。

李透露，調查人員於荃灣一幢目標工業大廈，發現一輛可疑貨車停靠貨台；同一時間，有兩名可疑男子從貨車車尾搬運一板可疑紙箱至貨台上。在場埋伏的海關人員隨即上前，截查該兩名可疑男子，並於貨台及貨車內檢獲約50萬支未完稅香煙，兩名男子被拘捕。海關人員隨即押解該兩名涉案男子，到該大廈內一個單位進行搜查，再檢獲約550萬支未完稅香煙、及約260公斤懷疑未完稅製成煙草。

李形容，該私煙倉庫面積約2,000平方呎，規模較兩周前搗破的倉庫更大。現場檢獲的部分私煙屬本港不常見牌子，而在現場亦發現大量包裝工具，海關估計，不法分子可能不單止向本地市場供應私煙，亦涉嫌重新包裝私煙，出口至煙稅較高的國家以謀取差價。鑑於兩宗案件均涉及外籍人士運作私煙倉庫，海關不排除兩宗案件涉同一私煙集團。

海關表示，將繼續深入調查私煙來源及流向，不排除會進一步拘捕更多涉案人士；強調將以全方位策略嚴厲打擊各類私煙活動。

根據《進出口條例》，走私屬嚴重罪行。任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年；此外，《2025年控煙法例（修訂）條例》係較早時通過，根據《應課稅品條例》，任何人處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。

