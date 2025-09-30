海關檢$2,700萬非本港常見牌子私煙　疑轉運煙稅更高的澳洲謀差價

香港海關搗破私煙倉庫，拘捕1名男子，並檢獲約2,700萬元未完稅香煙。海關指出，該批香煙並非本港常見牌子，疑不法分子重新包裝後並轉運至其他煙稅更高的國家，如澳洲等以賺取差價圖利。此外，本案為《控煙法例》於9月中修例後，暫時破獲最大宗私煙儲存倉的案件。



海關税收罪案調查科、稅收罪案調查第1組調查主任李嘉霖表示，調查人員於本月29日於荃灣和葵涌一帶進行反私煙行動，行動中共檢獲約600萬支未完稅香煙，市值約2,700萬元，當中應課稅值約2,000萬元。行動中，拘捕1名報稱無業的非本地男子。

海關拘捕一名男子。(陳永武攝)

李指出，海關人員於29日黃昏時份，於葵涌區進行反私煙行動，在區內一個物流倉截獲一批準備寄往外國的貨物。經打開查驗後，發現約有90萬支未完稅香煙。經過即時跟進調查，海關人員到達荃灣區一棟工業大廈，並展開突擊行動。同日晚上，海關人員於該工廠大廈貨台，發現1名可疑男子正在搬運可疑紙箱，關員隨即行動，並截查該名男子。

經查驗後，海關人員於貨台上發現共約270萬支未完稅香煙，隨即將該名54歲男子拘捕。人員其後分別再於該棟工業大廈卸貨區停泊的一輛貨車、和該棟工業大廈的一個單位上，再搜到180萬和60萬支未完稅香煙。

海關在工業大廈的貨台及貨車上起獲私煙。(陳永武攝)

海關發現不法分子利用晚上時分，在工業大廈的大部份租戶離開後處理該批未完稅香煙，企圖降低被海關偵查嘅機會。涉案倉庫大約1,000多呎，屬一個較具規模的私煙儲存倉庫。

李續指，現場檢獲的私煙牌子並非本港常見，相信不法分子會重新包裝私煙，再出口到煙稅較高的國家賺取差價圖利。海關會繼續調查私煙的來源同去向，不排除有更多人被捕。

起獲的私煙並非本地常見牌子，疑轉運到外國賺取差價。(陳永武攝)

此外，本案為《控煙法例》於9月中修例後，暫時破獲最大宗私煙儲存倉的案件。根據《進出口條例》，走私屬嚴重罪行。任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年；《2025年控煙法例（修訂）條例》已於9月19日刊憲，涉及未完稅煙草相關罪行最高罰款100萬元及監禁2年，提高至罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

海關在荃灣一工業大廈起出大批私煙，拘捕一人。(陳永武攝)

