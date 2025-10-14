警大嶼山打擊非法使用電動可移動工具　拘4人扣查4車

大嶼山警區交通隊、特遣隊及軍裝巡邏小隊，聯同新界南總區交通執行及管制組人員昨日（13日）在區內舉行反電動可移動工具行動日，打擊非法使用電動可移動工具及相關違法問題。



行動中，人員於東涌及梅窩分別拘捕2名本地男子、1名本地女子及1名菲律賓籍女子，年齡介乎32至50歲，涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」，並扣查4輛涉案電動可移動工具。所有被捕人已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到。



行動中，人員於東涌及梅窩分別拘捕2名本地男子、1名本地女子及1名菲律賓籍女子。（警方提供）

警方重申，非法駕駛電動可移動工具有機會造成致命交通意外。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法，一經定罪，除罰款外，更有機會被取消駕駛資格。

警方亦提醒市民，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在單車徑及行人路上使用，市民必須遵守相關法例。警方亦會繼續在區內嚴厲執法，以保障其他道路使用者的安全，並呼籲所有道路使用者應遵守交通規例，時刻都要做到「專注、忍讓、守法」。

警方會繼續針對各種交通違例事項，定期採取適當的執法行動，以確保道路使用者安全。警方同時呼籲司機要專注駕駛，多加留意路面交通情況並時刻保持警覺及注意車輛定期保養。