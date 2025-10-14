黑幫14K積極擴新界北勢力　警冚酒賭業務　拘主腦「華豬」等85人

三合會社團「14K」自去年起積極擴展新界北勢力，更在區內開設多個非法場所，包括非法賭博場所和無牌酒吧等，增加其收入來源，嚴重影響區內治安。新界北總區留意到有關情況，一連兩日（10月12至13日）展開執法行動，搗破兩間位於元朗的賭場和一個無牌酒吧，拘捕85人，當中包括一名團伙主腦及3名骨幹成員。警方亦相信，團伙透過兩間懷疑空殻公司及其成員個人戶口，兩年間清洗5,680萬元黑錢。



據了解，被捕主腦暱稱「華豬」，是14K德字堆人馬，活躍元朗區，追隨頭目「田雞東」。



警方搗破3個位於元朗的非法賭場及無牌酒吧，檢獲大量現金。（羅日昇攝）

警方於去年年中，關注到一個活躍在新界北警區的三合會社團，團伙積極擴展勢力，在區內開設多個非法場所，包括非法賭博場所和無牌酒吧等，增加其收入來源，嚴重影響區內治安，亦衍生不同刑事案件。消息指，有關三合會團伙為「14K」，從2024年起開始在區內經營非法場所。

新界北總區一連兩日（10月12至13日）展開代號「烈將」的執法行動，突擊搜查多個場所，搗破了兩個位於元朗的賭場和一個無牌酒吧。警方拘捕85人，當中包括一名團伙主腦及3名骨幹成員，他們4人均為男子，年齡介乎49歲至51歲。其餘81人為32男49女，年齡介乎24至72歲。他們涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）、「營辦或管理非法賭場」、「在賭場內賭博」、「無牌售賣酒類飲品」。

警方展開深入調查，對他們財務背景進行深入分析，發現該團伙是透過兩間懷疑空殻公司的戶口及其團伙個人戶口，進行懷疑洗黑錢活動。調查發現，上述的銀行戶口，短短在2022年至2024年間，已錄得約5,680萬元的龐大資金流，與他們申報的業務紀錄並不相稱。

警方發現，該團伙在區內設立了多個非法場所 ，包括賭檔和一些無牌酒吧，不排除該團伙是透過上述戶口，處理犯罪得益。警方相信，行動已有效打擊該三合會團伙，並堵截了其收入來源。

新界北總區反三合會行動組總督察戴玉麟（左）及第一隊高級督察胡諾軒（右）交代案件。（羅日昇攝）

警方重申，對三合會的非法活動一向採取零容忍的態度，未來警方會繼續不遺餘力地打擊非法活動，以堵截他們的收入來源。