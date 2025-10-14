港男「過大海」賭輸錢連毁車盜財　涉4案$3.8萬　澳警查天眼拘人

一名香港男子疑到澳門「過大海」賭輸錢，萌生盜竊念頭，涉嫌與4宗車竊損毀或車內盜竊案有關被捕。澳門治安警察局於faecbook「治安警察局社區警務」發文交代案情，指上周二至周三（7日至8日）先後接獲四宗相關報案，4案合共損失金額為39,100澳門元（折合約3.8萬港元），當地警方透過「天眼」追蹤賊人去向，鎖定涉案港男並將他拘捕。



澳門治安警拘捕一名香港男子，涉嫌與當地4宗車輛損毀或車內盜竊案有關。（治安警察局社區警務fb圖片）

澳門治安警察局指，4宗報案涉及在新馬路及巴素打爾古街附近的汽車毀損及車內財物被盜，當中一名車主報稱被盜去車內財物，車內設備亦遭毀損，共損失約30,000澳門元；一名車主報稱車輛尾燈被毀損，損失約3,100澳門元；另外兩名車主報稱車內財物被盜，合共損失約6,600澳門元。

當地警方透過「天眼」系統，鎖定一名涉案男子，並於上周三在友誼大馬路附近將其截獲。經調查，涉案男子稱因賭敗萌生盜竊念頭，故隨意開啟路邊汽車車門，企圖盜取車內財物，但否認作出毀損車輛行為。

澳門治安警察局表示，涉案男子為30多歲香港居民，其涉嫌觸犯《刑法典》第197條「盜竊」罪及第206條「毀損」罪，案件移送檢察院偵辦。