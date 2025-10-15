粵港澳掃黃拘160人　跨境鹹網收費登廣告招客　港酒吧變男妓淫窟

警方有組織罪案及三合會調查科（俗稱「O記」），一連3日(10月13日至15日)，展開代號「斷鳶」的粵港澳聯合掃黃行動及「藍霧」掃黃行動，打擊有組織非法賣淫活動，三地人員一共拘捕160人，其中香港警方拘捕66人。聯合行動涉及一個跨境犯罪集團，於今年中開設一個宣傳賣淫資訊的網站，為三地的賣淫集團或個體性工作者，提供網上平台以刊登廣告，從而在每個廣告之中收取費用，每個廣告收費大約200元人民幣，刊登時間為7天，本港黑幫亦有參與其中，當中有人負責網站代理。



香港警方另外打擊一個由黑幫新義安操控、以九龍城酒吧充作淫窟的賣淫集團，被捕性工作者有男有女，服務費用由數百元至千多元不等。據了解，被捕男妓為中國籍，妓女則包括泰國籍及委內瑞拉籍。



警方有組織罪案及三合會調查科，過去一連3日 (10月13日至15日)，展開代號「斷鳶」的粵港澳聯合掃黃行動及「藍霧」掃黃行動，打擊有組織非法賣淫活動，拘捕160人。(黃偉民攝)

有組織罪案及三合會調查科總督察鄧凱彤表示，行動分為兩部份，第一部份是代號「斷鳶」的粵港澳三地聯合行動，搗破一個以網站平台作宣傳賣淫活動的跨境賣淫集團，三地警方共拘捕122人。第二部份針對由本地黑幫新義安操控的賣淫集團，行動代號「藍霧」，港警方拘捕38人。

兩個行動中，香港警方所拘捕的人數為66人，分別9男57女，年齡介乎22至55歲，包括8名賣淫集團主腦及骨幹成員，涉及「經營賣淫場所」、「控制他人賣淫」、「依靠他人賣淫的收入為生」、「僱用不可合法受僱人士」及「洗黑錢」罪。其餘被捕人涉及「違反逗留條件」。

第一部份「斷鳶」的聯合行動中，三地執法部門經情報交流及調查後，發現一個活躍三地的跨境犯罪集團，在今年5月開設一個宣傳賣淫資訊的網站，為三地的賣淫集團或個體性工作者，提供網上平台以刊登廣告，從而在每個廣告之中收取費用，每個廣告大約200元人民幣，刊登時間為7天。三地集團成員會作為網站的中間人代理，負責聯絡並收取廣告費用。

經進一步情報分析和調查發現，香港警方發現一個由本地黑幫操控的賣淫組織，以另一名本地主腦作為網站代理，聯同其餘4名本地骨幹成員，分別租用多個單位作賣淫活動，並在網上張貼多個廣告，他們亦在內地招攬及安排性工作者來香港工作，接送他們去單位賣淫，當中收取佣金三成。

行動中，香港警方成功拘捕其中2男1女骨幹成員。財富調查顯示，3人在2017年至2025年期間，以名下的銀行戶口一共清洗約港幣1754萬元的懷疑犯罪得益。

警方亦搜查賣淫集團所操控的一樓一單位和賣淫場所，拘捕25名性工作者，22人來自內地人、3人持外國護照。他們會被起訴「違反逗留條件」，明日（15日）於粉嶺裁判法院提堂。

內地和澳門的執法部門則拘捕94人，包括17名骨幹成員、33名性工作者及44名嫖客。

在第二部份「藍霧」的行動中，有組織罪案及三合會調查科總督察黃俊康指，香港警方拘捕38人，包括5名黑幫骨幹成員。警方早前調查發現一個有本地三合會背景的賣淫集團，在九龍城區利用不同酒吧作掩飾去經營賣淫場所。

9月初，警方派出臥底探員搜集證據，調查發現部份賣淫場所有長駐的性工作者，部份則是在有客人時，由酒吧職員經中介聯絡性工作者前往賣淫場所服務顧客。這些性工作者主要是外籍人士，當中亦包括一些中國籍人士，大部份為女性，但亦有男性性工作者。服務費用由數百元至千多元不等。

集團亦利用其中一間賣淫場所樓上的一個唐樓住宅單位，作為窩藏外籍性工作者的宿舍，顯示集團有嚴密的組織性。

今日（15日）凌晨，警方見時機成熟，突擊搜查三間賣淫場所及上述住宅單位，拘捕5名集團骨幹成員、10名現場職員及23名性工作者，分別7男31女，年齡介乎22至55歲。23名性工作者中，20人為外籍人士，3名是持雙程證的中國籍人士。所有人被扣留調查，拘捕行動仍在進行中。

警方相信，一連串行動已成功瓦解一個跨境賣淫集團和一個利用外籍性工作者經營的本地賣淫集團。警方亦成功防止共約120萬港元的犯罪得益被轉移，亦檢獲相關賣淫地方租屋文件、水電媒單、鎖匙、大量賣淫工具、大量現金及性工作有關的物品。

警方重申，操控他人賣淫和洗黑錢是嚴重罪行。根據香港法例一經定罪可被判監14年和罰款500萬元。警方會繼續搜集情報及和其他司法管轄區的執法部門合作，打擊所有有組織犯罪活動。

有組織罪案及三合會調查科總督察鄧凱彤 (右) 及黃俊康 (左) 向傳媒簡報案情。

