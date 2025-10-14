跨境集團開網站助招嫖客　賣淫女子付$300落廣告　粵港澳警拘18人

粵港澳三地警方近日採取代號「斷鳶」的聯合行動，成功搗破一個跨境操縱賣淫的犯罪集團。是次行動中，三地警方共拘捕18人，包括3人為香港居民，並截獲58名賣淫女子及44名嫖客。調查發現，犯罪集團開設一個網站，供賣淫女子以300元人民幣刊登廣告招攬嫖客，網頁由今年1月起營運，估計非法收益約75萬元人民幣。



澳門司警表示，自今年5月起，在新口岸區及中區展開反罪惡巡查時，發現多名賣淫女子透過同一個互聯網招嫖平台招攬嫖客，懷疑背後涉及一個跨境犯罪集團。經深入調查後，澳門警方將相關情報通報予內地和香港執法部門，廣東省公安廳協調珠海市公安局與香港警務處，三方成立專案組展開聯合調查。

三地警方於昨日（13日）上午7時，同步展開代號為「斷鳶」的收網行動。在澳門，司警動員超過80名警力，先後在澳門各區拘捕7名本地男子及1名越南籍男外僱，當中包括集團主腦、骨幹及下線成員。

司警同時在新口岸一單位，查獲一個用作存放大量賣淫用品的倉庫，檢獲逾萬個安全套、300多支潤滑劑、按摩油等物品，扣查一私家車及兩電單車。行動中，亦在多間酒店截獲9名賣淫女子及2名嫖客。

內地警方則在多個省市採取行動，成功拘捕7人，包括1名澳門居民及多名集團骨幹成員。內地警方截獲24名賣淫女子及42名嫖客，並檢獲40多部手機及電腦設備。

香港警方成功搗破一個位於上水區的賣淫場所，拘捕3名香港居民，包括集團骨幹成員，以及25名賣淫女子，起出避孕用品、現金、銀行卡及手機等證物。

司警調查顯示，該色情網站由三名網站管理員控制，自2025年1月起運作至今，該網站每日發佈30至40則招嫖帖文，至今已刊登超過 2,500則賣淫廣告。賣淫女子需就每則廣告需支付 300元人民幣的張貼費，集團估計非法收益約75萬元人民幣。犯罪集團利用虛擬貨幣交易以圖掩飾資金流向。

案中在澳門被拘留的7名疑犯負責不同角色，兩人為網站管理人員，另5人負責招攬有意到澳門賣淫的女子，將其加入群組及協助她們發內招嫖廣告。

澳門司警強調，將繼續深入調查此案，並追查其他涉案人士。是次聯合行動成功搗破跨境操縱賣淫集團，有賴於粵港澳三地警方緊密的情報交流和警務合作機制，充分展現了三地警方打擊有組織跨境犯罪的決心和能力。