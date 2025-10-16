招內地人開戶洗黑錢$2.7億　用「預製片」通過人臉識別　3人被捕

有犯罪集團從內地招攬人士到香港，於數字銀行開設銀行戶口，再要求開戶人士拍攝一段自拍短片交予內地同黨，用以操控傀儡戶口作人臉識別驗證之用，洗黑錢涉款2.74億港元。過去兩日兩地警方採取執法行動，拘捕3名骨幹成員。



財富情報及調查科財富調查組總督察盧彥霖稱，較早前有數字銀行發現有人使用銀行手機應用程式進行網上理財時，當銀行要求客戶進行實時人臉識別認證客戶身份時，客戶會利用預先錄製的影片通過人臉識別系統，從而操控戶口。銀行業界隨即透過通報機制通知警方。

警方經調查後，發現曾經使用此方法操控的銀行戶口共184 個，涉及６間銀行。由去年12月至今年8月，共清洗2.74億港元的犯罪得益，當中包括超過4,700萬元來自本地及海外共337宗騙案的騙款。

單一最大宗是一宗網上情緣加投資騙案，從事商界高層的40餘歲女子損失1,100萬元。

財富情報及調查科總督察盧彥霖簡報案情。（黃偉民攝）

盧續指，犯罪集團首先從內地招攬人士到香港，用他們的個人資料在數字銀行開設銀行戶口，成為傀儡戶口，然後集團要求有關人士拍攝一段自拍短片，將影片及相關戶口資料轉交予內地同黨於內地操控這些傀儡戶口清洗黑錢。

當銀行要求客戶進行人臉識別驗證時，集團成員就利用該些之前預先錄製的短片，繞過銀行手機程式即時面容識別去操控戶口，將犯罪得益轉移出去，達到洗黑錢目的。

警方發現相關新型手法後，聯同金管局即時聯絡銀行業界發出警示，建議銀行加強各項防範及偵測措施。銀行業界亦即時落實多項新安排，以堵截非法活動。

過去兩日深港兩地同步拉人

過去兩日（10 月14及15日），本港警方聯同內地公安同步展開執法行動，拘捕3名集團骨幹成員。當中在本港以串謀洗黑錢罪拘捕一名本地男子，姓盧32歲，報稱從事代購行業，相信是集團骨幹成員，負責招攬人士從內地到香港、安排透過互聯網在數字銀行遙距開設戶口從而獲得酬勞（數百至1千元）。

⁠警方其後搜查盧某入住的酒店房間，檢獲共５部手機，內有多條傀儡戶口持有人的自拍短片。而盧某亦先後利用自己持有的16個銀行戶口，於去年1月至今年7月期間，清洗共5,400萬元犯罪得益。他已經被警方暫控３項洗黑錢罪名，將於今日稍後時間於東區法院提堂。

內地公安亦於深圳市同步進行拘捕行動，在兩個住宅單位內以洗錢罪拘捕2名內地人，分別41及43歲，檢獲3部與案有關的手提電話，相信他們是集團內地的骨幹同黨，於單位內 操控傀儡戶口。盧彥霖相信，警方與內地公安的聯合行動，已成功瓦解此跨境洗黑錢集團。

盧彥霖又指，被捕人曾多次協助及教唆傀儡開設並交出戶口用作清洗犯罪得益，戶口內的錢均源自騙案。他重申，洗黑錢是非常嚴重罪行。根據有組織及嚴重罪行條例，最高可罰款500萬及監禁 10 年。警方提醒巿民，無論租、借、賣出自己戶口，都有機會觸犯洗黑錢罪行。 警方處理洗黑錢案件時，會同律政司商討及徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條向法庭申請加刑。