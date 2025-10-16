兩內地男女涉洗黑錢$1,200萬　罪成被加刑　囚48及36個月

一名案發時29歲的內地男子及一名案發時49歲的內地女子，分別於昨日及今日（10月15至16日）在區域法院被裁定三項及一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪罪名成立，分別被判囚48及36個月。



案情顯示，該兩名人士懷疑使用其銀行戶口，於2023年7月至12月期間，分別處理約848萬及441萬元犯罪得益。東九龍總區重案組人員接手調查後，在2024年6月，當該兩名人士入境香港時，以涉嫌「洗黑錢」拘捕他們。

灣仔區域法院大樓。（資料圖片）

經徵詢律政司意見後，該兩人分別被落案起訴三項及一項「洗黑錢」罪。早前經審訊後，警方就判刑向法庭申請加重刑罰。法庭經審視後，批准加重33%及20%刑罰，經考慮其他因素後，兩名被告最後被判囚48及36個月。

為打擊使用傀儡戶口清洗黑錢，警方根據《有組織及嚴重罪行條例》 第27條 對同類案件申請加重刑罰。由2023年10月至今，已經有199名人士因租借賣戶口，於法庭就洗黑錢罪行被定罪時遭加重刑罰，刑期分別增加八分之一至三分之一不等（3至18個月）。

警方呼籲，市民切勿租借或賣出個人銀行或支付工具的戶口，以免被騙徒利用作洗黑錢及收受騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，可被判監禁10年。

另外，如任何人租借戶口予其他人使用，無論是否知道有關戶口是否用作犯罪用途，亦有機會觸犯洗黑錢罪，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。