6名傀儡戶口持有人洗黑錢罪成　警申加刑獲接納　判監12至48個月

警方於2023至2024年，以「洗黑錢」或「串謀洗黑錢」罪名，落案起訴兩宗案件中合共6名傀儡戶口持有人。6人被裁定罪成，今日（17日）判刑，警方根據《有組織及嚴重罪行條例》向法庭作出加刑申請獲接納，刑期被提高20%，分別判監12至48個月。



警方在2021年3月接獲一名76歲本地女子報案，指收到騙徒電話，假冒內地執法機構人員，訛稱受害人在內地干犯刑事罪行，要求其提供銀行帳戶和密碼，以便調查之用。受害人依言照辦後，發現銀行戶口內約9,000萬元存款，被騙徒轉帳至不同的傀儡銀行戶口。

財富情報及調查科接手調查，拘捕11名傀儡戶口持有人。諮詢律政司意見後，2023年下旬落案起訴其中3男1女傀儡戶口持有人。4名傀儡戶口持有人，以他們名下的9個銀行戶口清洗超過3,200萬犯罪得益。4人承認控罪，被法庭裁定9項洗黑錢罪名成立。

財富情報及調查科高級督察丘頌軒（中）、新界北總區科技及財富罪案組第1C隊主管偵緝督察馬頌怡（右）及財富情報及調查科高級督察申文燕（左）交代案件。（警方圖片）

另一宗案件中，警方根據情報搜集，發現一個洗黑錢集團，自2023年10月起在社交媒體收買銀行戶口。調查顯示犯罪團夥分工仔細，部分人負責在網上平台以幾百至幾千港元的報酬，招攬市民開設或借出銀行戶口 ，並安排同黨相約對方交收戶口及背景資料進行審查，在收取對方的銀行卡和密碼後，將戶口交予詐騙集團以收取騙款。警方鎖定集團成員身份後採取行動，在2023年11月至12月以串謀洗黑錢罪名拘捕5男2女，年齡介乎18到31歲，包括4名集團骨幹成員及3名傀儡戶口持有人。

警方調查後，發現其中2名傀儡戶口持有人，報稱學生並沒有其他收入，卻在2023年約半個月及1個半月時間，清洗7.8萬港元至18萬港元的款項。調查顯示，2名被捕人士將自己的銀行卡和密碼提供給他人，銀行戶口隨後被騙徒用作洗黑錢的傀儡戶口。警方徵詢律政司意見後，在2024年10月起訴該2名傀儡戶口持有人一項「洗黑錢」罪及一項「串謀洗黑錢」罪。兩名傀儡戶口持有人上個月在區域法院承認兩項控罪，被判罪名成立，今日判刑。

兩案中，警方均根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條，向法庭作出加刑申請獲接納，並將他們的刑期提高20%。46名傀儡戶口持有人今日被判處12至48個月監禁。

警方提醒，市民如果租借賣銀行戶口予其他人使用，而戶口被不法分子用作處理贓款，就有機會干犯洗黑錢罪行。

使用傀儡戶口清洗黑錢的情況嚴重，所以警方就涉及使用傀儡戶口的適合的案件，會和律政司商討及徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰。由2023年10月到今，已經有205名人士因租借賣戶口，在法庭就洗黑錢罪行被定罪時，被加重刑罰。刑期分別增加八分一至三分一不等，即2至18個月。

警方強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法。但同時，傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高可被判罰款港幣500萬元及監禁14年。不論借出或賣出戶口，清洗黑錢所帶來的刑罰及後果 遠超於犯罪集團給到的金錢利益。警方會繼續與律政司就適當案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。

除大型的執法行動外，財富情報及調查科亦持續在預防「洗黑錢」方面做教育及宣傳工作，向市民大眾推廣反洗黑錢的訊息。財富情報及調查科將聯同4個警務處刑事部轄下的單位，於今個星期六、日（10月18日及19日）一連兩日，在西九文化區合辦「滅罪精英運動會2025」嘉年華，透過運動主題攤位遊戲及各種精彩活動，教育市民如何識別詐騙並避免陷入騙局、洗黑錢及網絡陷阱，並宣傳禁毒和保護兒童的重要訊息。