群漢闖山頂獨立屋指戶主為詐騙犯　勒索200萬無果釀打鬥　警拘4人

港島山頂和福道一間獨立屋，昨晚（16日）發生離奇入屋勒索及打架案。消息稱，昨晚9時48分，4名男子駕車抵達上址，闖入該獨立屋後自稱為「公安」，指44歲男戶主為內地詐騙案的通緝犯，向對方索取200萬元，否則要跟他們離開，恫嚇稱：「如果唔畀二百萬，就夾你返大陸！」戶主當時正在屋內與兩男友人聚會，兩幫人隨即發生爭執，期間戶主一名友人動武，打傷對方一人。



警方趕抵控制場面，同時發現涉案車輛的行車證與車牌不符，懷疑套上假牌。經調查後，以涉嫌「勒索」拘捕其中3名闖入屋的男子，剩餘一名同黨則成功逃去。被捕3人分別姓蔡（54歲）、姓林（43歲）及姓李（41歲），林男亦涉嫌「行使虛假文書」被捕；據悉蔡男有黑社會14K背景。



而出手打人的戶主朋友姓王（25歲），持雙程證來港。他因打傷李男，涉嫌「襲擊致造成身體傷害」被捕。事件中，戶主、林男、李男及王男，均受輕傷，全被送往瑪麗醫院治理。案件交由中區警區反三合會行動組跟進。



案件交由中區警區反三合會行動組跟進。（資料圖片）

該名涉嫌入屋勒索後逃去的男子為中國籍，案發時戴黑帽、白色口罩，身穿黑色長袖外套、白色T-shirt及黑色長褲。警方在追查其下落。