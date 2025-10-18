有片｜中環華懋大廈三級火　辦公室視角被烈焰包圍　如災難現場

中環華懋大廈今日（18日）發生三級火警。下午4時36分，大廈後巷有棚架發生大火，濃煙直沖半空，現場據報傳出爆炸聲。消防出動3隊煙帽隊及至少兩喉撲救，意外中至少有50人自行疏散；3男1女均清醒獲救，被送往瑪麗醫院治理。



有網民在社交平台threads上載一段辦公室內視察大火的片段，並指：「男朋友同事返返下工望出去。」拍片者疑在附近大廈工作，看出窗外似被火海烈焰包圍，燃燒中的棚架部份已經倒塌，冒出濃煙，不時發出竹枝爆裂聲，並有竹枝及碎片相繼掉落，灰燼四圍飄，猶如災難片，場面相當震撼。有網民形容「堪比Hollywood movie（荷里活電影）」



附近大廈辦公室的視角，燃燒棚架火勢猛烈。（threads@yanlyin）

附近大廈辦公室的視角，被火海包圍。（threads@yanlyin）

初步消息指，有3名男子被困升降機內。消防正趕往救援。另有報案指，便利店內有3名成人及1小童，以及便利店職員被困在內，四周佈滿濃煙，要求消防協助疏散。

運輸署表示，因火警影響，干諾道中（往上環方向）近畢打街的全線仍然封閉。同時德輔道中（來回方向）介乎域多利皇后街及砵典乍街的全線仍然現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路，並避免前往中環一帶。

運輸署呼籲市民留意九巴途經干諾道中（往上環方向）及德輔道中（來回方向）的服務會受影響，請考慮使用其他公共交通服務，例如港鐵服務。

以下電車服務受阻：

東行-介乎畢打街及杜老誌道之間

西行-介乎砵典乍街及文華里之間

現時在干諾道中(往上環方向)的車龍龍尾已到夏慤道近香港演藝學院。現時上址交通擠塞。



中環有棚架起火。（讀者SO先生提供）

中環有棚架起火，冒出大量濃煙。（何夏怡攝）