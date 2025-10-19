干擾港鐵｜涉蓄意令車門大開　警查天眼即晚拘16歲印度籍少年

昨日（18日）下午4時，一輛港島綫列車準備駛離灣仔站月台時，有人蓄意伸手干擾列車車門，列車懷疑在開門狀態，繼續行駛至銅鑼灣站，始安排乘客疏散，情況危險。專家認為事件罕見，更形容是「世界第一次」，他估計有人破壞了車門感應器，以致傳送錯誤訊號導致車門未關妥便開車。



警方表示，經翻查閉路電視片段及深入調查後，昨晚在紅磡區拘捕一名16歲印度籍少年，涉嫌「刑事毀壞」，他現正被扣留調查。



列車懷疑在開門狀態，繼續行駛至銅鑼灣站。（Threads cw_.ps)

警方指，昨午約3時20分，接獲港鐵職員報案，指有人懷疑於港鐵灣仔站，以手阻礙一輛往柴灣方向行駛的列車車門關閉，導致車門未能關上。案件交由灣仔警區刑事調查隊第七隊跟進，人員經翻查閉路電視片段及深入調查後，同日晚上在紅磡區，拘捕一名16歲印度籍少年，涉嫌「刑事毀壞」，他現正被扣留調查。

港鐵昨晚表示，根據列車上的閉路電視片段，下午約3時10分，一列往柴灣方向的港島綫列車在灣仔站完成上落客後，當車門準備關上之際，有乘客涉嫌蓄意干擾以致車門未能關上，直至抵達銅鑼灣站，港鐵職員隨即安排所有乘客下車，並將列車調回車廠作全面及詳細檢查。

機電工程署今日（19日）回覆查詢指，接獲港鐵通報事故後，已即時派員到場調查。 涉事列車已即時停止載客服務，並駛回車廠作全面檢查，事件仍在調查中。機電署已要求港鐵公司就該事故作進一步調查，並提交詳細報告。港鐵公司亦已完成檢查全線同款列車，確保列車運作正常。

香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生接受《香港01》訪問指，估計列車在車門開啟期間行駛的可能性有二：其一，車門的感應器被破壞，以致發放錯誤訊號予系統，讓車長以為月台及列車上所有車門已關閉，因此照常開車；另一可能，則為車長收到車門未關妥的訊號，但通知控制室，啟動越權開關（Override)」按鈕，執意繼續開車。但他認為後者機會甚微。

灣仔站港島綫月台，有人刻意伸手干擾列車車門關閉。（資料圖片）

警方提醒市民，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，刑事毀壞屬嚴重罪行，任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，一經定罪，最高可被判監禁10年。

警方呼籲，任何人蓄意干擾或破壞港鐵設施，不但會危害行車及乘客安全，對其他市民造成嚴重不便，亦有機會干犯刑事罪行，市民切勿以身試法。