機場貨機衝落海．多圖｜近距離直擊貨機損毀情況　逃生滑梯彈出

香港國際機場今日（20日）凌晨發生嚴重航空事故，一架由杜拜來港的貨機於北跑道降落後，懷疑衝出跑道跌落海，一輛地勤車輛亦被撞，連人帶車被撞落海，車上兩人一度失蹤，獲救後分別在現場及醫院證實不治。



《香港01》乘船出海近距離觀察肇事貨機的損毀情況及現場最新進展，可見貨機機頭擱在防波堤，機頭底穿窿；機尾朝海，機翼折斷，機身中間斷開，左邊的逃生充氣滑梯彈出，而右邊機門同樣已打開，但滑梯沒完全彈出。大批消防人員及警員在岸上調查，可見大幅圍欄被撞毀，消防船隻亦在貨機旁戒備，水警輪不斷在海面巡邏。



杜拜貨機在香港國際機場北跑道偏離後，撞到地勤車，貨機及地勤車均落海。（廖雁雄攝）

