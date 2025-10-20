機場貨機衝落海．多圖｜近距離直擊貨機損毀情況 逃生滑梯彈出
撰文：楊婉婷 廖雁雄
出版：更新：
香港國際機場今日（20日）凌晨發生嚴重航空事故，一架由杜拜來港的貨機於北跑道降落後，懷疑衝出跑道跌落海，一輛地勤車輛亦被撞，連人帶車被撞落海，車上兩人一度失蹤，獲救後分別在現場及醫院證實不治。
《香港01》乘船出海近距離觀察肇事貨機的損毀情況及現場最新進展，可見貨機機頭擱在防波堤，機頭底穿窿；機尾朝海，機翼折斷，機身中間斷開，左邊的逃生充氣滑梯彈出，而右邊機門同樣已打開，但滑梯沒完全彈出。大批消防人員及警員在岸上調查，可見大幅圍欄被撞毀，消防船隻亦在貨機旁戒備，水警輪不斷在海面巡邏。
+10
機場貨機滑出海面｜運輸及物流局深表關注 民航處全力配合調查機場貨機衝落海 · 有片｜兩喪命地勤分別30歲及41歲 貨機擱岸邊機場貨機衝落海｜網上航班追蹤器揭降落跑道後 突然左轉衝落海機場貨機衝落海 · 直播｜地勤車被撞落海2死 4名機組人員送院機場貨機衝落海｜民航處正跟進意外 北跑道關閉 南中跑維持運作機場貨機衝落海．現場相片曝光｜機身折斷浮在海面 機尾不知所終機場貨機衝落海｜杜拜來港貨機衝出跑道 地勤車被撞落海2人亡