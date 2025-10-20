機場貨機衝落海‧有片｜貨機4機組人員送院 警方等部門於醫院調查
撰文：翁鈺輝
香港國際機場今日（20日）凌晨發生嚴重航空事故，一架由杜拜來港的貨機於北跑道降落後，懷疑衝出跑道跌落海，一輛地勤車輛亦被撞，連人帶車被撞落海，車上兩人獲救後分別在現場及醫院證實不治。涉事貨機的4名機組人員，於早上9時10分左右，由救護車送抵北大嶼山醫院。
4人均為外籍男子，胸口掛上由救護員分流傷勢的字牌，顯示為「第三優先」，各人神智清醒，未見有表面傷痕，自行步入醫院。
另外，事件中兩名死者分別是姓何的41歲巡邏車司機及姓陳的30歲乘客，現時有警方及機管局等人員在醫院跟進情況。
