機場貨機衝落海｜4機組人員均土耳其籍　包括35歲機長44歲副機長

香港國際機場今日（20日）凌晨發生嚴重航空事故，一架由杜拜來港的貨機（航班編號UAE9788/EK9788）於北跑道降落後，懷疑衝出跑道跌落海，一輛巡邏車亦被撞落海，車上兩人身亡。涉事貨機的4名機組人員，於早上9時10分左右，由救護車送抵北大嶼山醫院。警方表示，新界南總區重案組正全力協助民航意外調查機構調查意外原因。



據了解，該4名男機組人員均為土耳其籍。根據消息人士提供資料，並對比Linkedin及《香港01》記者現場拍攝的照片，4人相信分別為35歲機長Atilia-silifke YILMAZ、44歲副機長Candemir ULKER、35歲裝載管制員Caner DURGUT、46歲飛機維修工程師Muzaffer TUYDU。



其中，Linkedin顯示，副機長於2016年為見習機師，2018年起成為副機長（First Officer），於Air ACT工作至今逾2年。



4名機組人員相信分別為35歲機長Atilia-silifke YILMAZ（右二）、44歲副機長Candemir ULKER（左二）、35歲裝載管制員Caner DURGUT（右一，救護員後方白衫男）、46歲飛機維修工程師 Muzaffer TUYDU（左一）。

4名機組人員被送到北大嶼山醫院。（翁鈺輝攝）

4名機組人員今早9時許，胸口掛上由救護員分流傷勢的字牌，顯示為「第三優先」，各人神智清醒，未見有表面傷痕，自行步入醫院。約15分鐘後，其中兩名機組人員隨警員離開前往警署。

大批警員在北大嶼山醫院。（翁鈺輝攝）

人員到醫院了解狀況。（翁鈺輝攝）

杜拜貨機在香港國際機場北跑道偏離後，撞到地勤車，貨機及地勤車均落海。（廖雁雄攝）

