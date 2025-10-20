機場貨機衝落海｜4機組人員均土耳其籍 包括35歲機長44歲副機長
撰文：翁鈺輝
出版：更新：
香港國際機場今日（20日）凌晨發生嚴重航空事故，一架由杜拜來港的貨機（航班編號UAE9788/EK9788）於北跑道降落後，懷疑衝出跑道跌落海，一輛巡邏車亦被撞落海，車上兩人身亡。涉事貨機的4名機組人員，於早上9時10分左右，由救護車送抵北大嶼山醫院。警方表示，新界南總區重案組正全力協助民航意外調查機構調查意外原因。
據了解，該4名男機組人員均為土耳其籍。根據消息人士提供資料，並對比Linkedin及《香港01》記者現場拍攝的照片，4人相信分別為35歲機長Atilia-silifke YILMAZ、44歲副機長Candemir ULKER、35歲裝載管制員Caner DURGUT、46歲飛機維修工程師Muzaffer TUYDU。
其中，Linkedin顯示，副機長於2016年為見習機師，2018年起成為副機長（First Officer），於Air ACT工作至今逾2年。
4名機組人員今早9時許，胸口掛上由救護員分流傷勢的字牌，顯示為「第三優先」，各人神智清醒，未見有表面傷痕，自行步入醫院。約15分鐘後，其中兩名機組人員隨警員離開前往警署。
+3
機場貨機滑出海面｜運輸及物流局深表關注 民航處全力配合調查機場貨機衝落海 · 有片｜巡邏車41歲司機30歲乘客亡 貨機浸海中機場貨機衝落海｜網上航班追蹤器揭降落跑道後 突然左轉衝落海完整直播影片｜機場貨機連被撞巡邏車衝落海釀2死 現場直擊情況機場貨機衝落海｜民航處正跟進意外 北跑道關閉 南中跑維持運作機場貨機衝落海．現場相片曝光｜機身折斷浮在海面 機尾不知所終機場貨機衝落海｜杜拜來港貨機衝出跑道 巡邏車被撞落海2人亡