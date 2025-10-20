有片｜深水埗混戰兩酒吧女被捕　金髮女遭掌摑扯髮　大漢怒脫上衣

深水埗上周日（12日）凌晨發生打鬥案，多名男女在街頭動粗，相關片段今日（19日）在網上瘋傳。片中多達約20人聚集，動武者涉及約7名男女，雙方粗口橫飛、拳來腳往，有金髮女被掌摑及扯頭髮，亦有大漢怒脫上衣稱：「我唔怕呀！」警方至少拘捕兩名酒吧女負責人，並追緝4人。據了解，當時有惡漢「踩場」，警方正調查事發原因。



上周日（12日）凌晨，大批男女在鴨寮街一間酒吧外聚集爭執。（網上影片截圖）

相關片段長約3分30秒，多達約20名男女，在鴨寮街一間酒吧對開聚集，部份人則站於馬路中心。初時數名男女舌戰不下，繼而互相推撞，其中一名黃衣女子舉機拍攝時，被兩名惡漢拍打指罵，嚇至掉頭跑走，有人大叫：「做咩郁手呀你！㧬（推）個女人！」

同一時間，兩名分別身穿紅衫、白衫女子，偕另一名黑衫金髮女，在店外與其他大漢爭執。一名男子嘗試制止，將她們推回店內。白衫女被推入舖時，一度失平衡跌倒，站起後再度衝出街外。金髮女怒極爆粗：「X你，關你X事呀！」隨即被一名男子掌摑，場面即時失控，3名女子見狀還擊，雙方糾纏拉扯，混亂間數人變滾地葫蘆，一片混亂，更打至挨於路邊車身，可見金髮女被扯頭髮。

眼見場面越演越烈，原本站於旁邊的多名男子上前勸止，有人大叫：「唔好打喇喂，唔好郁手，唔好郁手！」其中一名和事佬呼喝紅衫女，「走啦！」又將其餘大漢猛力推走，「走呀！」惟一名被推開的男子仍氣憤難平，怒脫上衣企圖折返，高呼：「我唔怕呀！」終被同伴拉走。數名女子則繼續爆粗大罵，最後大漢相繼離開。

雙方大打出手，糾纏拉扯，混亂間數人變滾地葫蘆，一片混亂。（網上影片截圖）

警方表示，10月12日凌晨1時許接獲報案，指3名男子闖入鴨寮街26號地下一間酒吧，喝令在場客人離開，與酒吧兩名女負責人及1名女顧客發生爭執，雙方以手襲擊。

警方到場經調查後，拘捕兩名分別44歲及42歲酒吧女負責人，深水埗警區刑事調查隊第二隊正追緝涉案女顧客及3名男子。事件中，兩名被捕女負責人均受輕傷，由救護車送往明愛醫院治理。