機場貨機衝落海｜機管局悼兩離世職員　向家屬發恩恤金及心理支援

香港國際機場今日（20日）凌晨發生嚴重事故，一架由杜拜抵港的貨機，在機場降落時疑失控衝出跑道，滑入海中並斷成兩截，更將一輛正在海岸線巡邏的機場保安公司車輛撞落海，導致車上兩名職員殉職。機管局今午在社交平台發出聲明，表示對「事件中兩位摯愛同事的離世，感到無比哀痛」，會盡全力向其親友提供所需支援。



機管局事後亦回覆查詢，指兩名不幸離世的機場保安人員，分別是41歲司機（職級為航空安檢督導）及30歲乘客（職級為航空安檢隊長）。局方會為死者家屬提供恩恤金及一切協助，並已即時聯絡紅十字會為家屬及同事提供心理支援服務，與家屬及同事共渡難關。巡邏車上均設有行車紀錄儀，機場保安有限公司正協助警方進行調查。



杜拜抵港貨機在香港國際機場衝落海，地面一輛巡邏車亦被撞入海中，巡邏車男司機墮海昏迷，由救護車送院搶救，惜終不治。（陳永武攝）

機管局形容兩人多年來默默付出：是我們機場大家庭的一部份

機管局在聲明形容，兩名殉職職員「是我們機場大家庭的一部份，多年來默默付出、盡心盡力。他們離去的悲傷難以言喻」。局方向兩名死者的家人、朋友，以及所有曾與他們共事的人，致以最誠摯慰問，「我們一同哀悼，並會盡全力提供所需的支援與關懷，陪伴大家走過這段艱難時光」。機管局並承諾與所有相關單位緊密合作，確保對事故進行徹底調查。

運輸及物流局發言人和民航處，亦均對兩名因公殉職的地面工作人員及其家屬，表示深切難過和慰問。

機管局回覆查詢時表示，兩名於北跑道飛機事故不幸離世的機場保安人員，分別是41歲司機（職級為航空安檢督導）及30歲乘客（職級為航空安檢隊長），分別在機場保安有限公司任職超過12年及7年，工作為監督及執行日常停機坪出入管制工作。

機場保安有限公司得知事件發生後，即時到達現場提供協助，其後管理層及公司代表，亦立即前往醫院為家屬提供協助，包括在場陪伴死者家屬，協助家屬聯絡專業機構提供支援服務。

機管局及機場保安有限公司對兩名員工離世深表哀痛，會為死者家屬提供恩恤金及一切協助，並已即時聯絡紅十字會為家屬及同事提供心理支援服務，與家屬及同事共渡難關。巡邏車上均設有行車紀錄儀，機場保安有限公司現時正協助警方進行調查。

杜拜貨機在香港國際機場北跑道偏離後，撞到地勤車，貨機及地勤車均落海。（廖雁雄攝）

涉事波音747-481（BDSF）貨機航班編號為UAE9788/EK9788，屬阿聯酋航空貨運航班，由土耳其AIR ACT代為「濕租」營運。貨機於今日凌晨約3時50分，在香港國際機場北跑道降落後滑出海面。當時一輛機場保安公司巡邏車輛正在跑道範圍網外的海岸線巡邏，巡邏車和車上兩名職員被貨機撞落海中。

救援人員趕至現場，分別於清晨5時27分和5時55分，救出巡邏車41歲姓何男司機和30歲姓陳男乘客，惟陳男當場證實死亡，何男被送到北大嶼山醫院搶救後亦證實不治。

+ 10

貨機上4名土耳其籍機組人員，包括35歲機長 Atilia-silifke YILMAZ、44歲副機長 Candemir ULKER、35歲裝載管制員 Caner DURGUT 及46歲飛機維修工程師 Muzaffer TUYDU，則沒有表面傷痕。他們在早上9時許被送抵北大嶼山醫院，當時神智清醒，自行步入醫院。其中兩名機組人員隨後被新界南重案組警員帶離醫院，前往警署接受調查。

4名機組人員相信分別為35歲機長Atilia-silifke YILMAZ（右二）、44歲副機長Candemir ULKER（左二）、35歲裝載管制員Caner DURGUT（右一，救護員後方白衫男）、46歲飛機維修工程師 Muzaffer TUYDU（左一）。

民航意外調查機構已就今次事故展開調查，正全力搜索俗稱「黑盒」的飛行記錄器及機艙話音記錄儀，以確定事故起因。警方新界南總區重案組亦正協助調查，並正在了解事件，不排除進行刑事調查。

杜拜貨機在香港國際機場北跑道偏離後，撞到地勤車，貨機及地勤車均落海。（廖雁雄攝）

《香港01》乘船出海近距離觀察肇事貨機的損毀情況及現場最新進展，可見貨機機頭擱在防波堤，機頭底穿窿；機尾朝海，機翼折斷，機身中間斷開，左邊的逃生充氣滑梯彈出，而右邊機門同樣已打開，但滑梯沒完全彈出。（黃學潤攝）