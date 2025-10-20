海關搗荃灣商廈私煙倉拘一男　檢610萬元香煙及加熱煙

香港海關於周一（10月20日）在荃灣一棟商業大廈，搗破私煙及另類吸煙產品儲存倉庫的案件。行動中檢獲共約95萬支未完稅香煙、及62萬支加熱煙，市值約610萬元，未完稅香煙稅值約310萬元，並拘捕一名男子。



海關表示，關員於周一下午在荃灣進行反私煙巡邏期間，於一棟商業大廈截查一名可疑男子，在該名男子的手推車上搜獲共2.1萬支未完稅香煙、及1.1萬支加熱煙。隨後，關員押解該名男子到商廈內一個單位作搜查，再檢獲共約93萬支未完稅香煙、及約61萬支加熱煙。

海關拘捕一名男子。(海關圖片)

海關指，被捕男子40歲，報稱倉務員，負責管理私煙及加熱煙儲存倉庫。案件仍在調查中，被捕男子將於10月22日在西九龍裁判法院提堂。海關相信是次檢獲的私煙及加熱煙，將會用作電話訂購活動，以供應新界一帶的居民；今次行動已成功堵截一個私煙及加熱煙的儲存倉庫，海關將會繼續追查私煙及加熱煙來源，不排除有更多人被捕。

關員發現，近來有不法分子放棄租用傳統工廈，而租用保安較為森嚴的新式商廈作非法用途，企圖增加執法難度。海關會繼續根據風險管理和情報分析，從源頭堵截，並會透過針對儲存和分銷多管齊下策略，致力打擊私煙活動。

海關強調，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。另外根據《吸煙(公眾衞生)條例》，如任何人為售賣目的而管有另類吸煙產品，即屬犯罪，可處第5級罰款及監禁6個月。