深水埗街頭混戰｜警拘3男女　續追緝4涉案大漢　反黑組接手

深水埗上周日（12日）凌晨發生打鬥案，多名男女在街頭動粗，相關片段在網上瘋傳，可見約20人聚集，動武者涉及約7名男女，雙方粗口橫飛、拳來腳往。警方經調查後，拘捕3名男女，其中一人有黑社會背景，並追緝4名涉案男子，交由深水埗警區反三合會行動組跟進。



上周日（12日）凌晨，大批男女在鴨寮街一間酒吧外聚集爭執。（網上影片截圖）

警方稱，10月12日凌晨約1時半接獲報案，指多名男女子在深水埗鴨寮街因瑣事爭執，發生打鬥。人員到場截獲兩名分别42及43歲的本地女子，相信她們曾經參與打鬥，遂以涉嫌「在公眾地方打鬥」予以拘捕。

案件交由深水埗警區反三合會行動組跟進，經翻查閉路電視片段及調查後，於上周五（17日）在深水埗區再拘捕一名40歲有三合會背景的本地男子，涉嫌「在公眾地方打鬥」，同時現正通緝另外4名涉案本地男子。3名被捕人士獲准保釋後查，須於11月中旬向警方報到。

警方重申，根據香港法例245章《公安條例》，在公眾地方打鬥屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款5千元及監禁1年。

▼打鬥片段在網上瘋傳▼

相關片段長約3分30秒，多達約20名男女，在鴨寮街一間酒吧對開聚集，部份人則站於馬路中心。初時數名男女舌戰不下，繼而互相推撞，其中一名黃衣女子舉機拍攝時，被兩名惡漢拍打指罵，嚇至掉頭跑走，有人大叫：「做咩郁手呀你！㧬（推）個女人！」

同一時間，兩名分別身穿紅衫、白衫女子，偕另一名黑衫金髮女，在店外與其他大漢爭執。一名男子嘗試制止，將她們推回店內。白衫女被推入舖時，一度失平衡跌倒，站起後再度衝出街外。金髮女怒極爆粗：「X你，關你X事呀！」隨即被一名男子掌摑，場面即時失控，3名女子見狀還擊，雙方糾纏拉扯，混亂間數人變滾地葫蘆，一片混亂，更打至挨於路邊車身，可見金髮女被扯頭髮。

眼見場面越演越烈，原本站於旁邊的多名男子上前勸止，有人大叫：「唔好打喇喂，唔好郁手，唔好郁手！」其中一名和事佬呼喝紅衫女，「走啦！」又將其餘大漢猛力推走，「走呀！」惟一名被推開的男子仍氣憤難平，怒脫上衣企圖折返，高呼：「我唔怕呀！」終被同伴拉走。數名女子則繼續爆粗大罵，最後大漢相繼離開。

雙方大打出手，糾纏拉扯，混亂間數人變滾地葫蘆，一片混亂。（網上影片截圖）