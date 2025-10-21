內地公司涉低價吸客聘同鄉來港裝修　入境處東涌屋邨拘7黑工3僱主

隨著多個新屋苑落成，市民對裝修服務需求大增。入境處發現有內地裝修公司透過網上社交平台，以便宜價錢作招徠，提供一站式服務；亦有不法分子招聘同鄉以旅客身份入境到港工作，以減低成本從中獲利。



經調查後，入境處昨日起一連兩日（20至21日）於東涌一個新入伙屋邨展開代號「促進行動」的反非法勞工行動。行動中，人員突擊搜查逾150個住宅單位，於其中5個單位內，拘捕7名非法勞工及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主。黑工以旅客身份抵港工作，現金出糧日薪600至800元不等。



高級入境事務主任（反偷渡情報局）吳冠昌交代案情。

高級入境事務主任（反偷渡情報局）吳冠昌表示，入境處留意到近日有內地裝修公司透過網上社交平台，向新入伙的新住户以較便宜的價錢作招徠，提供一站式裝修工程服務；亦有不法分子看準時機聘請非法勞工到港工作，以減低成本從中獲利。

入境處反偷渡情報組聯同特遣隊人員昨日起一連兩日，展開代號「促進行動」的反非法勞工行動，於東涌一個新落成住宅屋邨，突擊搜查超過150個單位，當中在5個單位中發現有不同的非法勞工活動情況，總共拘捕10人，包括7個非法勞工；另外3人則為聘用非法勞工的僱主，包括涉案單位户主及裝修公司負責人。

吳冠昌續稱，經調查後發現涉案户主及負責人，因貪方便及想節省成本，因此透過網上平台尋找內地裝修公司承包裝修工程，或聘請他們的同鄉以旅客身份抵港從事裝修工作。被捕非法裝修工為7名中國籍男子，年齡介乎36至54歲。他們被截獲時正從事不同工種的裝修工作，包括前期度尺、油漆、水電以至傢俬裝嵌等，調查發現他們日薪約600至800元，以現金出糧。

入境處表示，相關調查仍在進行中，不排有更多人被捕，並會嚴肅跟進個案，稍後將按被捕人個別情況提出檢控。

入境處強調，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

另外，僱用不可合法受僱的人亦是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元和監禁10年。

市民可使用舉報非法勞工專線3861 5000、傳真2824 1166、電郵anti_crime@immd.gov.hk、或登入入境處網址www.immd.gov.hk利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處舉報僱用非法勞工活動。