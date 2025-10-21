22歲內地生假扮「特務」呃7人騙$640萬　受害人包括本地內地學生

假冒官員騙案猖獗，再有7名市民受騙共失640萬元，內地來港留學的22歲男大學生被捕。該名疑犯扮演特務調查人員角色與事主親自會面，以收取巨額現金，其間出示委任證博取受害人信任，收錢後會發出訛稱由執法機關發出的收據。警方在其住所內搜出兩張假的香港輔警委任證。據悉，受害人年紀較輕，包括本地及內地學生，在收到騙徒電話後被指涉及內地詐騙案或洗黑錢案，信以為真，墮入騙局。



警方在疑犯住所中搜出假冒的輔警委任證。（林振華攝）

今年9月至10月期間，警方接獲7名市民報案，指他們收到一個不明騙徒的來電。騙徒自稱內地執法人員，指控7名受害人涉及內地犯罪活動。騙徒除了向受害人索取資金作調查之用，亦要求受害人將調查內容保密，不要向他人透露。受害人因為擔心自己涉案，又急於證明自己清白，不虞有詐，跟隨騙徒的指示。

騙徒取得受害人信任後，指示受害人在指定地點，將資金交予另一名特務調查人員。7名受害人共向所謂的特務交付超過港幣640萬元現金。這些受害人思前想後，懷疑被騙，於是報案。案件全部列作「以欺騙手段取得財產」，交由警方調查。

警方檢獲騙徒犯案時穿着的西裝。（林振華攝）

油尖警區刑事部高度重視案件，迅速展開深入調查及翻查大量閉路電視，成功鎖定男疑犯身份。調查所得，他在上述7宗案件中，扮演特務調查人員，親身與受害人會面。見面時，他不單自稱特務，又出示委任證以博取受害人信任，更會在收受了受害人的資金後，提供訛稱由執法機關發出的收據，增加整個騙局的可信性。疑犯其後將現金兌換成虛擬貨幣，再轉至不明戶口，令騙款去向難以追查。

警方於昨日（20日）到疑犯位於沙田的住所將他拘捕，並搜出兩張假的香港輔警委任證、有受害人姓名的收據、一部電話、一部手提電腦、一部便攜式影印機，以及被捕人犯案時的衣著。這名被捕男子22歲，報稱大學生，現正被扣查。

油尖警區刑事調查隊第五隊主管蘇倩怡督察交代案件。（林振華攝）

油尖警區刑事調查隊第五隊主管蘇倩怡督察提醒市民，在同類案件中，假扮特務的騙徒與受害人見面時都會穿戴整齊，甚至出示虛假的官方證件，市民不要信以為真，應多加核實及檢查，慎防受騙。而假冒官員的騙徒往往會利用社交媒體或者以視像形式與受害人聯絡，聲稱要監視他們的一舉一動，但其實一切都是騙局，市民遇到類似情況應保持冷靜，如有需要請報警求助。

警方重申，無論內地抑或本地的執法人員都不會要求市民交出銀行資料，更不會要求任何人交收現金或進行轉帳匯款。所以當市民收到來自海外或自稱執法人員的電話提出這些要求，務必要提高警覺，格外留神，亦應該提醒身邊親友慎防受騙。

市民如有懷疑，可以致電警方防騙易熱線18222，下載警方防騙視伏器App，或者直接到警署查詢。