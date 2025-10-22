海關檢值千萬高仿冒牌波鞋拘兩男　附假驗證標籤　部分可炒貴10倍

香流海關一連兩周（6日至17日）採取代號為「熱靴」行動，打擊跨境轉運冒牌鞋類物品，偵破9宗案件，檢獲市值逾1,000萬元的冒牌波鞋和服飾，拘捕兩名司機。



海關表示，檢獲的波鞋造工仔細，更設有專門店單據、奢侈品交易平台上一些已驗證標籤或索帶，部分款式更是全新款，尚未正式推出市場；有波鞋為「炒賣款」，炒賣價格可達到原價5至10倍。



海關一共偵破9宗案件，檢獲超過1.8萬件懷疑冒牌物品，估計市值約1,000萬元。（黃偉民攝）

海關經情報分析及深入調查，留意到不法分子企圖走私波鞋及波衫等運動用品有明顯上升趨勢，當中更涉及特別高價的熱賣款式運往北美市場。人員亦留意到，世界各地每年不同月份，都會舉辦一些波鞋展覽及銷售活動，有不少波鞋愛好者或收藏家，會在展覽中進行即場波鞋交易。

海關相信在盛事帶動下，高質素的冒牌波鞋的需求會大幅上升，估計不法分子利用機會，促銷相關冒牌波鞋，意圖魚目混珠，以假貨欺騙一般消費者。

大部分貨物主要運往美洲及歐洲地區

海關於本月6日至17日採取代號為「熱靴」的行動，打擊跨境轉運冒牌鞋類物品，與物流業界加強合作，重點檢查不同物流中心的高風險轉口貨物。行動中，海關共偵破9宗案件，檢獲超過1.8萬件懷疑冒牌物品，估計市值約1,000萬元。

其中7宗案件在多個物流中心偵破，檢獲約1.1萬件冒牌物品，市值逾560萬元；另外兩宗屬入境貨車轉運冒牌物品案，發生在港珠澳大橋香港口岸，檢獲共約6,700件冒牌物品，市值逾460萬元，兩名分別59及65歲男貨車司機被捕。海關經初步調查，相信檢獲的冒牌物品全部運往海外，目的地主要為美洲及歐洲地區。

海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組調查主任楊鐵楓指，不法分子會對應國際性波鞋展覽盛事，行動中檢獲的冒牌波鞋，絕大部分屬不同運動及奢侈品牌 ，屬非常熱門或炒賣款式。個別波鞋款式炒賣價格可達到原價5至10倍，部分罕有款式甚至高達10倍以上。

冒牌波鞋造工仔細 部分為未上市新款

另外，檢獲的冒牌波鞋模擬度極高，造工仔細，一般消費者難以分辨，部分鞋款包裝盒內，更發現有偽造的專門店單據，意圖降低消費者的警覺性。而且有關冒牌波鞋，是連同其他配件，抄襲了不同國際知名奢侈品交易平台上的已驗證標籤或索帶等。不法分子試圖欺騙一般消費者，誤導他們以為買到的，是經交易平台檢驗過的真貨。

部分檢獲的波鞋更是未正式推出市場，或剛推出市場一至兩星期，已有相關的懷疑冒牌款式，可見不法分子對市場需求有一定掌握，捕捉到消費者追新款的心理，快速將相關款式流入市面應市。據證物顯示，檢獲的鞋款包羅萬有，包括Nike、Dior、Gucci、LV等知名品牌。據悉部分冒牌貨的售價僅為正貨一成。

海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組調查主任楊鐵楓交代案件。（黃偉民攝）

海關呼籲本地物流業界要客戶的貨物提高警覺，假如懷疑所處理的貨物涉及侵權活動，可向海關舉報。市民亦應該光顧信譽良好的店舖，如有懷疑，應先向有關商標持有人或代理商查詢，以免購入冒牌物品。

海關表示，會繼續透過風險評估和情報分析嚴厲執法，打擊冒牌物品和走私活動。根據《商品說明條例》，任何人進出口銷售冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑冒牌活動。